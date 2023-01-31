"حصريا" ترددات القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية مجانا عبر جميع الأقمار الصناعية 2023 Club World Cup

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، يبحث كل عشاق كرة القدم في كل مكان عن تردد القنوات التي تبث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023. حيث تنطلق تلك البطولة بمشاركة النادي الأهلي ممثلًا لقارة إفريقيا، وتقام في المغرب في الفترة من 1/11 فبراير المقبل، حيث يشارك فيها فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، يستعد الفريق للمباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي، بعد انتهاء مباريات الدوري في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة بفوز دون رد، وتقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على أرض ملعب مولاي عبد الله. في العاصمة المغربية الرباط هي المباراة الافتتاحية لكأس العالم الآن

كأس العالم للأندية

جدير بالذكر أن هناك العديد من القنوات الرياضية التي أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن نقل أحداث البطولة بالكامل عبر شاشتها المفتوحة. شمال إفريقيا.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلتقي فريق النادي الأهلي مع فريق أوكلاند سيتي في المباراة التي تجمعهم في منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها غدا الأربعاء 1 فبراير 2023 على أرض ملعب مولاي عبد الله..

ويسعى فريق الأهلي للفوز بالمباراة الأولى في كأس العالم للأندية من أجل الانتقال إلى الدور الثاني للقاء فريق سياتل الأمريكي وتحقيق مركز أفضل في هذا الإصدار، حيث حقق الفريق البرونزية في المركز الثالث لمدة عامين متتاليين. وتسعى الآن للوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخها.

يستعد المتابعون والمشجعون لفريق الأهلي والعديد من الفرق العربية والأجنبية المشاركة في كأس العالم للأندية في تلك اللحظات لاستقبال تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لكأس العالم للأندية التي تنطلق. في يوم الأربعاء الموافق 2/1/2023 وهو موعد مباراة الأهلي اليوم وتبدأ القنوات الناقلة والمباريات مع فريق الأهلي وأوكلاند سيتي في مباراة قوية تجمع الفريق بداخلها. في اطار الجولة الاولى من البطولة.

ترددات القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية مجانا عبر جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة SSC السعودية الناقلة للبطولة

تردد القناة: 12523

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد القناة علي العرب سات

تردد القناة: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد القناة الارضية المغربية

تردد القناة: 12683

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: راسي

جودة القناة: 27500

والجدير بالذكر بان هناك العديد من القنوات الرياضية اعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن نقل احداث البطولة بالكامل عبر شاشتها المفتوحة، في الجانب المقابل لم تعلن مجموعة قنوات بين سبورت عن نقل بطولة كأس العالم للاندية عبر قنواتها، حيث إنه ا لاتمتلك الحقوق الحصرية لنقل البطولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة الكأس القطرية

التردد 11919.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

عبر الاستقطاب الافقي.

ويمكن متابعة القناة على التردد الخاص بها على القمر الصناعي العرب سات:

التردد 12245.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

عبر الاستقطاب العمودي.