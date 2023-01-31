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البورصة تنخفض بأكثر من 1% خلال منتصف التعاملات

الاقتصاد
البورصة تواصل تراجعتها
البورصة تواصل تراجعتها

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعتها خلال منتصف تعاملات اليوم، وتراجع مؤشرها الرئيسي بأكثر من 1% ليصل إلى مستويات 16833 نقطة.

 

وتراجع مؤشر “ egx70” متساوي الاوزان بنسبة 0.22% إلى 2964.6 نقطة،  وانخفض مؤشر “ egx100 ”  الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% إلى 4452.02 نقطة.

البورصة تتفتح تعاملاتها على تراجعات جماعية:

 وكانت مؤشرات البورصة افتتحت تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجعات جماعية لمؤشراتها مع عمليات بيعية على الاسهم القيادية لجني الارباح بعد الارتفاعات القوية إلى سجلتها في السومين الماضيين، حيث تراجع مؤشر  الرئيسي في افتتاح تعاملات اليوم بنسبة 0.83% إلى 16885.56 نقطة، وانخفض  المؤشر السبعني “ egx70” بنسبة 0.2% إلى مستويات 2964.98 نقطة، وانخفض المؤشر الاوسع نطاقا “ egx100”  بنسبة 0.31% إلى 4455.64 نقطة.

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