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‘‘ بوابة الأزهر الإلكترونية ‘‘ رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2022/2023 كافة المحافظات

بوابة الفجر

ينتظر الطلاب والطالبات تاريخ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2022/2023 وإدراجها على رابط بوابة الأزهر. للاستفسار عن ذلك برقم المقعد، حيث أكمل طلاب المرحلة الابتدائية امتحانات الفصل الدراسي الأول في 19 يناير في مادة اللغة الإنجليزية والمواد عالية المستوى.

حرصا من كايرو 24 على تقديم الخدمات وآخر الأخبار للمواطنين نقدم لكم التاريخ التالي لنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2022/2023، ورابط بوابة الأزهر إلى الاستفسار عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية إلكترونيًا مع رقم المقعد.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2022/2023

وستعلن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022/2023 في أول أسبوع من شهر فبراير المقبل، وسيتاح الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022/2023 برقم الجلوس

ستدرج نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022/2023 على بوابة الأزهر الإلكترونية، بعد اعتمادها والإعلان الرسمي لها من قبل، بعد اعتمادها وإعلانها رسميًا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لذا نقدم لكم فيما يلي رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022/2023 برقم الجلوس.

  • ادخل على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــــــا.
  • اختار أيقونة خدمات الأزهر الشريف.
  • الضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022/2023.
  • كتابة رقم الجلوس والضغط على استعلام، وستظهر خلال لحظات.

بدأت إمتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة الأزهر الإبتدائية 2022/2023 يوم السبت 14 يناير 2023، وانتهت الخميس الماضي 19 يناير 2023 وفيما يلي توزيع درجات الطلاب للعام الدراسي بأكمله، حيث أن المجموع الكلي للفصلين الدراسيين هو 550 درجة.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية

المادة

الدرجة

القرآن الكريم100 درجة
اللغة العربية100 درجة
الرياضيات100 درجة
التربية الإسلامية100 درجة
الدراسات الاجتماعية50 درجة
العلوم50 درجة
اللغة الإنجليزية50 درجة

ويذكر أن هناك موادًا لم تضاف إلى المجموع، وهي مادة التربية الفنية من 40 درجة، والحاسب الآلي 40 درجة، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية من 50 درجة.

 

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