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رابط بوابة الازهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الأول

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

تسعى شريحة كبيرة من الطلاب إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للأزهر بالاسم إلكترونيًا من خلال بوابة الأزهر الشريف التي خصصها قطاع التعليم بالأزهر لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة الدراسة الأكاديمية الحالية 2022-2023، حيث من المتوقع الموافقة على النتيجة خلال الفترة المقبلة وإعلانها رسميًا عبر البريد الإلكتروني للموقع.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم 

تعلن بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) عن اعلان نتائج الشهادة الاعدادية لطلبة الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 بعد الموافقة الرسمية لهم حيث تخضع اوراق الامتحانات حاليا لعملية التصحيح والرقابة مع التحصيل والمراقبة والتحصيل التي يتم تنفيذها بدقة داخل اللجان الرقابية لضمان عدم تعرض الطالب للظلم.

ويمكن الاستعلام بإبتاع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع  بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد طلاب الشهادة الإعدادية.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بدقة.
  • إدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب.
  • الضغط على كلمة عرض النتيجة.

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس إدارة الامتحانات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، خلال الأيام الماضية، عن موعد اعتماد نتائج طلاب السنة التحضيرية الثالثة للعام الدراسي الحالي 2022-2023. والتي من المقرر عرضها عن طريق الموقع بعد موافقة هناك أخطاء فيه ورصد الدرجات في جميع المواد للطالب.

أجريت الاختبارات ضمن لجان الامتحانات التي تم اختيارها رسميًا وفق الخطة الوقائية التي أعدتها وزارة الصحة لضمان سلامة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وحفاظًا على صحتهم العامة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم وخطوات الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني وتوزيع درجات الطلاب تساؤلات زاد البحث عنها في الآونة الأخيرة وهي كما يلي:-

  • مادة الفقه 25 درجة.
  • مادة الحديث والتفسير 25 درجة.
  • مادة التوحيد والسيرة 25 درجة.
  • مادة الثقافة الإسلامية 10 درجة.
  • مادة النحو 25 درجة.
  • مادة المطالعة والنصوص 25 درجة.
  • مادة الرياضيات 30 درجة.
  • مادة العلوم والدراسات الاجتماعية  20 درجة.
  • مادة الإنجليزي 20 درجة.
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