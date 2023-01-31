رابط حجز تذاكر معرض الأنمي السعودي 2023 موسم الرياض "50 ريال"

ينطلق معرض الأنمي السعودي في واجهة الرياض من 27 أكتوبر ويستمر حتى 29 أكتوبر. يتضمن المعرض مجموعة رائعة من التجارب الحصرية والمسابقات وفعاليات الأزياء والعروض الترفيهية داخل أكثر من ثلاثين مقصورة مستوحاة من عالم الأنيمي وشخصيات الرسوم المتحركة اليابانية.

معرض الأنمي السعودي

كما يقدم معرض الأنمي السعودي عروضًا يومية لأحدث أفلام الأنمي في صالة سينما مصممة خصيصًا لهذا الحدث.

يشتمل المعرض على مسرح حيث يؤدي مشاهير الأنمي عروضًا حية يومية من الحفلات الموسيقية والحوارات والمناقشات مع منتجي الأنمي وممثلي الصوت، بالإضافة إلى عروض ومسابقات متنوعة.

بالطبع لا تكتمل أي فعالية دون طعام ومشروبات، وسيشمل معرض الأنمي السعودي العديد من المقاهي والمطاعم اليابانية، بالإضافة إلى متجر الأنمي الذي يعرض مختلف القطع والمنتجات الأصلية للعديد من شخصيات الأنمي المحبوبة.

حجز تذاكر معرض الأنمي السعودي

يبدأ سعر التذكرة من 50 ريالًا للتذكرة العادية لليوم الواحد و125 ريالًا للتذكرة العادية لثلاثة أيام. و350 ريالًا للتذكرة الفضية ليوم واحد، و900 ريال للتذكرة الفضية لثلاثة أيام. و600 ريال للتذكرة الذهبية ليوم واحد، و1500 ريال للتذكرة الذهبية لثلاثة أيام.

تمنحك التذكرة العادية الدخول إلى جميع مناطق معرض الأنمي السعودي، بينما تسمح لك التذكرة الفضية بالدخول السريع إلى جميع مناطق الحدث، ومقعد مخصص في مسرح العروض الحية، وموقف سيارات مخصص. أما التذكرة الذهبية فهي تتيح لك لقاء المشاهير خلف المسرح والدخول السريع والحصول على مقعد مخصص في الصف الأمامي بالمسرح للعروض الحية وفي السينما وكذلك موقف سيارات مخصص.

لحجز تذاكر معرض الأنمي السعودي، اضغط هنا. تبدأ أسعار التذاكر من 50 ريالًا للتذكرة العادية يوميًا، و125 ريالًا للتذكرة العادية لمدة ثلاثة أيام. و350 ريالًا للتذكرة الفضية ليوم واحد، و900 ريال للتذكرة الفضية لثلاثة أيام. و600 ريال للتذكرة الذهبية لليوم الواحد، و1500 ريال للتذكرة الذهبية لثلاثة أيام.

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حفل افتتاح موسم الرياض

بدأ حفل افتتاح موسم الرياض بعروض خيالية وجذابة لفتت أنظار الجمهور،حيث وصلوا الزوار لمكان الحفل وقاموا بالتقاط الصور التذكارية في أجواء مبهجة وشاركوا تغريداتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ”.وقام الحفل اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 21 أكتوبر على قنوات روتانا، حيث شارك الجمهور عدد كبير من صور افتتاح الحفل على هاشتاج الحفل الرسمي (حفل افتتاح موسم الرياض).

حفل افتتاح “موسم الرياض” عطل فني مفاجئ، حيث أن قناة “MBC مصر” تعرضت لعطل فني بالهندسة الصوتية، وأدى ذلك إلى انقطاع الصوت عن المشاهدين لمدة تجاوزت 10 دقائق.

وفي هذا السياق، كشفت الجهة المنظمة لحفل “موسم الرياض”، عن تفاصيل فعاليات النسخة الثالثة من الحفل، حيث تحمل شعار “فوق الخيال”، وهو الحدث الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وتضم 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها

وتشهد سماء الرياض عروضًا منسقة ومبهرة تضيئها نحو 3 آلاف طائرة «درونز»، مشكلة لوحات فنية فريدة من نوعها، إضافة لألعاب نارية تضيء الحفل الذي يقام في منطقة «رياض فايبز». أيضًا يشهد الزوار عرض سيرك دو سوليه العالمي غير مفاجآت ضخمة تنتظر الجمهور في الليلة الأولى من الافتتاح.

فعاليات موسم الرياض هذا العام

يشتمل موسم الرياض 2022 على العديد من الفعاليات والأنشطة غير الأماكن الترفيهية التي تناسب أذواق الزائرين المتباينة، وتعبر عن جميع الحضور، فما بين مسرحيات إلى عروض سيرك وحديقة للحيوانات وملاه وعرض لمباريات كأس العالم وحفلات غنائية لنجوم العرب وعروض مصارعة ومعرض للأنمي إلى غير ذلك من الأنشطة يأتي موسم الرياض ملبيًا لكافة الأذواق المتطلعة للترفيه وقضاء وقتت ممتع.