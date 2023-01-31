رابط التسجيل في الكلية التقنية عبر بوابة القبول وكيفية التسجيل بالخطوات للبنين والبنات

يبحث العديد من طلاب المملكة العربية السعودية، عن رابط التسجيل في الكلية التقنية، أعلنت بوابة القبول الإلكتروني الموحد عن مواعيد التسجيل في برنامج البكالوريوس بالكلية التقنية 1444، وذلك قبل عدة أيام من بدء التسجيل في الكلية التقنية للبكالوريوس 2022، اعتبارًا من يوم الأحد 17 يوليو 2022، الموافق 18 ذو الحجة، 1443 هـ حيث يمكن للبنين والبنات بدء التسجيل بالكليات التقنية صباحًا ومساءً خلال المواعيد المحددة ويتم التسجيل في الكليات التقنية عن طريق الدخول إلى رابط بوابة القبول بالكلية التقنية. فيما يلي نعرض لكم خطوات إدخال الكليات التقنية حسب ما أعلنته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشروط تسجيل الكليات التقنية في تخصصات الكليات التقنية ويسمح بالتسجيل فيها حسب كل منشأة تدريبية. كما نقدم لكم ما أعلنته بوابة الكلية التقنية للقبول والتسجيل عن طريقة حساب النسبة المرجحة، وطريقة المقارنة بين الطلاب المتقدمين، بالإضافة إلى ما نعرضه لكم في في نهاية هذا التقرير ملف شامل لجميع الجامعات والمعاهد المسموح لها بدراسة برنامج البكالوريوس

بدأ التسجيل لبرنامج البكالوريوس في الكليات التقنية من اليوم الأحد 22 يناير 2022، على أن يبدأ التسجيل لبرامج الدبلوم والمعاهد يوم الأحد الموافق 29 يناير 2023.

رابط التسجيل بالكلية التقنية

أعلنت بوابة القبول الإلكترونية الموحدة، عن مواعيد التسجيل في برنامج البكالوريوس بالكلية التقنية 1444، وذلك قبل أيام من بدء التسجيل في الكلية للطلاب والطالبات.

من أولى خطوات التقديم للكلية التقنية إنشاء حساب من خلال بوابة القبول في المملكة العربية السعودية من خلال هويتك، مما يسهل عليك التسجيل في الكلية.

نلخص خطوات التسجيل في الكلية التقنية والرابط في النقاط التالية التي يجب عليك اتباعها:

الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية من خلال الضغط هنـــا.

إدخال البيانات الخاصة بالطالب المكونة من الاسم، وكلمة المرور على بوابة قبولي، أو إنشاء حساب جديد إن لن يوجد.

تدوين البيانات الشخصية وهي رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب، ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني.

اختر نوع البرنامج التدريبي الذي تريد التقديم عليه، مع قراءة الشروط المدونة جيدًا.

في النهاية عليك مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها بدقة بالغة قبل النقر على أيقونة إرسال.