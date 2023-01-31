بالمجان.. تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي دون تقطيع

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة SSC الرياضية العامة لمشاهدة مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية، من خلال محركات البحث العالمية في مصر والوطن العربي، شاهد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على 3 فبراير المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأندية بالمغرب من الأربعاء 11 إلى 11 من نفس الشهر.

يستضيف المغرب كأس العالم للأندية الفيفا الأربعاء المقبل 3-11 فبراير، بينما يستضيف ملعب ابن بطور بطنجة المباراة الافتتاحية للنادي الأهلي أمام أوكلاند سيتي.

كيفية استقبال قناة Saudi SSC Sports على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

بالإضافة إلى القمر الصناعي عربسات، أعلنت قناة SSC الرياضية السعودية، بث مباريات كأس العالم للأندية عبر أقمار النايل سات، وأعلنت القناة الرياضية المغربية عن البث المجاني لمباريات كأس العالم للأندية عبر أقمار عربسات الفضائية دون تشفير.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر نايل سات الناقلة لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر عرب سات الناقلة لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.