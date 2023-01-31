‘‘تذكرتك.. تأشيرتك ‘‘ خطوات أداء مناسك العمرة بتأشيرة المرور السعودية والرسوم المطلوبة

تذكرتك تأشيرتك.. نظام جديد لـ تأشيرة المرور للزيارة.. قامت وزارة الخارجية السعودية بتطليقه كخدمة جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة لدخول المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

تأشيرة المرور للزيارة لأداء مناسك العمرة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية "تأشيرة المرور للزيارة" للقادمين إلى السعودية جوًا، وذلك بالتعاون مع شركات النقل الجوي الوطنية، حيث تم توفير هذه الخدمة إلكترونيًا، اعتبارًا من اليوم الاثنين 30 يناير 2023.

وتهدف وزارة الخارجية السعودية إلى إطلاق تأشيرة العبور للزيارة، لتسهيل القدوم إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، والتنقل وحضور الفعاليات السياحية.

كيفية الحصول على تأشيرة المرور للزيارة

يجب على الراغبين في الحصول على تأشيرة عبور للزيارة التقدم للحصول على تأشيرة عن طريق الجو من خلال مواقع الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس.

خطوات الحصول على تأشيرة المرور للزيارة

شراء تذكرة سفر من الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية من هنـــــــــــــا أو طيران ناس من هنــــــــــــــــا.

2- تقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة «جوًا» عبر المواقع الإلكترونية لـ الخطوط السعودية، وطيران ناس.

3- يملأ الراغب في التأشيرة نموذج طلب تأشيرة المرور.

4- تحول طلبات التأشيرة تلقائيًا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية.

5- تصدر تأشيرة المرور للزيارة بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر.

مدة صلاحية تأشيرة المرور للزيارة

تبلغ مدة صلاحية تأشيرة المرور للزيارة من أجل أداء مناسك العمرة ثلاثة أشهر.

مميزات تأشيرة المرور للزيارة

ـ تسمح تأشيرة المرور بالإقامة داخل المملكة لمدة 4 أيام.

ـ السماح بالدخول إلى السعودية لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

ـ تتيح التنقل وحضور الفعاليات السياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية أي الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس.

كيفية الحصول على التأشيرة الشخصية لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة

- تقديم طلب لـ زيارة شخصية على منصة «التأشيرات بالخارجية السعودية» من هنـــــــــــــا.

- تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد من هنـــــــــــا.

- إدخال البيانات الخاصة للمتقدم للزيارة شخصية، والموافقة على الشروط.

- يتم معالجة الطلب وإصدار مستند تأشيرة زيارة شخصية.

- يستطيع المتقدم للزيارة بإكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج طلب تأشيرة على منصة التأشيرات.

- ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية السعودية.