رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد 1444 sbis.hrsd

رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد ، نقوم بتوفير رابط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر الإنترنت عبر منصة الضمان الاجتماعي والدعم لتسجيل مستخدم جديد أو الاستعلام عن الأهلية ومتابعة الطلب المقدم على برنامج الدعم وهذا بعد الإنسان أعلنت المصادر عن بدء استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال المنصة المطورة التي تم تكوينها لتلائم نظام الضمان الاجتماعي 1444.

حيث شددت على تحويل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إليها، مع مراعاة تعليق بوابة الضمان القديمة، فلم يعد يتلقى أي طلب جديد للانضمام إلى برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، بحيث لمن يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي حسب للشروط والمعايير الجديدة، يجب التقدم بطلب للحصول على الضمان المطور باتباع رابط تسجيل الدخول الخاص بالضمان الاجتماعي المرفق بالمقال.

رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد 1444

بناءً على أمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهم الله - صدر قرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالبدء في تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المجتمع من خلال تقديم الدعم المالي المناسب للأفراد والأسر المستحقة من ذوي الدخل المتوسط ​​والضعيف.

من لم يتجاوز دخله الشهري المكتسب وغير المكتسب وفق الطريقة والآلية الجديدة لاحتساب الضمان الاجتماعي، من المقرر أن يحصل على مبلغ الإعانة المقررة له ولمن يعولهم إن وجد، والهدف من ذلك إعطاء المستفيدون من الدعم المالي الكافي لتغطية احتياجاتهم الأساسية من المأكل والملبس والمسكن.

وأعلنت الوزارة عن تطوير برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بناءً على تشريعات تحقق أهدافًا اجتماعية، بما في ذلك الدعم النقدي المناسب للأسرة من حيث عدد أفرادها المقيمين في نفس المسكن، ومقدارهم الشهري. الإيرادات.

إلى جانب خدمات التأهيل والتدريب بالشراكة بين الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويمكن تقديم ضمان اجتماعي جديد للحصول على المعاش حال توفر شروط الأهلية من خلال اتباع رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد (https://sbis.hrsd.gov.sa) الرسمي، ومن ثم تعبئة بيانات الملف الموحد بصورة كاملة ومطابقة للواقع.

كيفية التسجيل في الضمان المطور

تستقبل منصة الضمان الاجتماعي طلبات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد منذ إطلاق البرنامج حتى اليوم، وأكدت الموارد البشرية أن التسجيل الجديد متاح في منصة الدعم بشكل مستمر، ولا يوجد تاريخ محدد لانتهاء عملية التسجيل في الأمان الجديد، لذلك إذا كنت ترغب في تسجيل شخص جديد على منصة الدعم، فيمكنه القيام بذلك عن طريق اتباع الفيديو التوضيحي المرفق بما يلي:

إعلان الأهلية للضمان الاجتماعي المطور الجديد

تم الإعلان عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الرابعة عشرة لشهر يناير 2023. أتاحت الوزارة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطوَّر من خلال حساب المستفيد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. عند إصدار قرار الأهلية لمقدم الطلب، يجب تأكيد رقم الحساب المصرفي. هل تم التحقق منه بنجاح أم لا يزال قيد التحقق.

حددت الوزارة موعد صرف الضمان الاجتماعي المتطور والقديم في أول كل شهر ميلادي ما لم يقع يوم الجمعة أو السبت، وبناءً عليه تم الإعلان عن استحقاق رواتب الضمان الاجتماعي في هذه المدفوعات. تم إيداعها في الحسابات المصرفية لأولئك المؤهلين بشكل مباشر، لذلك يمكن لمن يريد الاستفسار عن الضمان الاجتماعي الآن القيام بذلك عن طريق الدخول إلى منصة الدعم.

