التعليم: موعد إعلان نتائج توجيهي التكميلي في الأردن tawjihi لعام 2023

في الوقت الحالي، ينتظر العديد من الطلاب والطالبات الأردنيين معرفة نتائج اختبار الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، حتى يتمكن كل طالب من معرفة النتائج بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم معرفة نتائجهم الخاصة. جعلت النصوص سهلة ومريحة من خلال الموقع.

موعد إعلان نتائج توجيهي التكميلي في الأردن

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الغرض من تحميل النتائج على الإنترنت هو حماية سلامة الطلاب من انتشار وباء التاج الجديد، وهو مرض خطير وضع المواطنين في حالة حزن شديدة الخطورة، من خلال وكالة صفا للأنباء، فإننا سيمنحك كل الخطوات السريعة للحصول على نتائج، لذا تابعنا.

سعت وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى تقديم معظم وسائل المساعدة للطلاب، وذكرت أنها في إطار حرصها على مساعدة الطلاب سترفع النتائج على موقع الإنترنت وتحاول توفير الوقت والجهد.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع الامتحانات تمت بأمان دون أي شكوى أو مشاكل حيث أن جميع الأسئلة كانت على مستوى الطالب العادي بينما حصل عدد كبير من الطلاب بسهولة على درجاتهم النهائية وبلغ عدد الطلاب 24271 في قسم العلوم و18.719 في قسم الأدب، يعيشون جميعًا في حالة من الرعب الشديد، ينتظرون معرفة مستقبلهم.

نتائج الثانوية العامة الاردن 2023

اليكم الأن عبر موقع بوابة الفجر بعض الخطوات السريعة التي يمكن من خلالها الحصول علي نتائج الثانوية العامة في الاردن عن طريق أتباع الخطوات التالية:-