موعد اعلان نتائج التوجيهي التكميلي لعام 2023.. ورابط استخراج نتائج الثانوية العامة الأردنية برقم الهوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية بيانها الرسمي الخاص بتفاصيلنتائج امتحانات التوجيهي التكميلية لعام 2023. تم تحديد موعد التصحيح للفترة الحالية قبل نهاية الامتحان بحيث يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية من الذكور والإناث التقدم إلى الكلية.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

أوضح الدكتور نواف العجرمة، الأمين العام لـ وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، أن نتائج مؤتمر التوجيهي التكميلي الأردني 2023 سيتم الإعلان عنها رسميًا في أوائل شهر فبراير. وقال إن نسبة النجاح هذا العام قريبة من العام الماضي ونتائج هذا العام مرضية. إنه ذو أهمية كبيرة، فبعد اكتمال عملية التصحيح سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى يمكن تحميله على الإنترنت لاستفسارات الإدارات المعنية.

مجلس التعليم العالي بالأردن

في هذا السياق، ذكرت مجموعة تنسيق القبول الموحد التابعة لهيئة التعليم العالي الأردنية أنها مستعدة تمامًا لتلقي الطلبات من الطلاب الراغبين في إكمال تعليمهم الجامعي، بما في ذلك أولئك الذين أكملوا الدورات التكميلية بنجاح، في غضون يومين أو ثلاثة أيام من البداية. من المصطلح. في الوقت الذي يتم فيه إعلان النتائج الإجمالية للمدارس الثانوية، قال مهند خطيب من التعليم العالي، إنه من المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج قائمة القبول الموحدة في الأسبوع الأول لتلقي طلبات القبول، يليها إعلان القائمة. من جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر.

الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن

وفقًا لمجموعة من الخطوات البسيطة يمكن الاستعلام عن النتائج بواسطة شبكة الإنترنت، وهي كما يلي: