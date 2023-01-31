ads

موعد اعلان نتائج التوجيهي التكميلي لعام 2023.. ورابط استخراج نتائج الثانوية العامة الأردنية برقم الهوية

عربي ودولي
موعد اعلان نتائج
موعد اعلان نتائج التوجيهي التكميلي لعام 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية بيانها الرسمي الخاص بتفاصيلنتائج امتحانات التوجيهي التكميلية لعام 2023. تم تحديد موعد التصحيح للفترة الحالية قبل نهاية الامتحان بحيث يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية من الذكور والإناث التقدم إلى الكلية.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

أوضح الدكتور نواف العجرمة، الأمين العام لـ وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، أن نتائج مؤتمر التوجيهي التكميلي الأردني 2023 سيتم الإعلان عنها رسميًا في أوائل شهر فبراير. وقال إن نسبة النجاح هذا العام قريبة من العام الماضي ونتائج هذا العام مرضية. إنه ذو أهمية كبيرة، فبعد اكتمال عملية التصحيح سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى يمكن تحميله على الإنترنت لاستفسارات الإدارات المعنية.

مجلس التعليم العالي بالأردن

في هذا السياق، ذكرت مجموعة تنسيق القبول الموحد التابعة لهيئة التعليم العالي الأردنية أنها مستعدة تمامًا لتلقي الطلبات من الطلاب الراغبين في إكمال تعليمهم الجامعي، بما في ذلك أولئك الذين أكملوا الدورات التكميلية بنجاح، في غضون يومين أو ثلاثة أيام من البداية. من المصطلح. في الوقت الذي يتم فيه إعلان النتائج الإجمالية للمدارس الثانوية، قال مهند خطيب من التعليم العالي، إنه من المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج قائمة القبول الموحدة في الأسبوع الأول لتلقي طلبات القبول، يليها إعلان القائمة. من جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر.

الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن

وفقًا لمجموعة من الخطوات البسيطة يمكن الاستعلام عن النتائج بواسطة شبكة الإنترنت، وهي كما يلي:

  • الذهاب إلى الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم الأردنية.
  • اختيار تبويب نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية.
  • تحديد القسم المسجل به الطالب.
  • إدخال البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب المستعلم عن نتيجته.
  • عقب إدخال الاسم ورقم الجلوس يتم عرض النتيجة بمجرد الإعلان الرسمي عنها من قبل الوزارة.
الاردن نتائج التوجيهي التكميلي موعد نتائج التوجيهي في الأردن 2023 نتائج التوجيهي نتائج التوجيهي في الأردن 2023 رابط الإستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن نتائج التوجيهي 2023 في الاردن موقع نتائج التوجيهي 2023 في الاردن رابط نتائج التوجيهي 2023 في الاردن موعد صدور نتائج التوجيهي 2023 الاردن موعد اصدار نتائج التوجيهي 2023 الاردن نتائج التوجيهي التكميلي 2023 موعد نتائج التكميلي التوجيهي 2023 الأردن

مواد متعلقة

التعليم: موعد إعلان نتائج توجيهي التكميلي في الأردن tawjihi لعام 2023

الأكثر قراءة

مجانًا رابط دخول موقع ماي سيما MY CIMA الجديد لمتابعة المسلسلات والأفلام

عاجل.. "ظهرت الآن" رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

زميل رونالدو.. برشلونة يفكر في ضم مهاجم مانشستر يونايتد اليوم

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية

بالمجان.. تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي دون تقطيع

وفاة الداعية السعودية الدكتورة فاطمة عمر نصيف عن عمر يناهز الــ80 عامًا

مجانًا الآن دون تشفير.. تردد قنوات السعودية الرياضية SSC HD الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالمغرب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية