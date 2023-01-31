كيفية تحويل نقاط الراجحي إلى مبلغ بالريال Mokafaa "برنامج مكافأة"

تحويل نقاط الراجحي إلى مبلغ بالريال يمكن لعملاء البنك من خلاله الاستفادة من العرض المقدم من البنك واستبدال النقاط بمبالغ نقدية. مصرف الراجحي من أكبر وأهم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، وتنتشر فروعه في العديد من المدن والمحافظات السعودية. يقدم البنك العديد من الخدمات لعملائه ومنها خدمة التحويل ويتم تحويل النقاط إلى مبالغ نقدية بالريال ليستفيد منها العميل.

ما هو نظام النقاط؟

نظام النقاط المعمول به في مصرف الراجحي هو خدمة وحافز لعملاء البنك لزيادة استخدام بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الفيزا في البيع والشراء. مع الاستخدام المتكرر للبطاقات للعميل في مشترياته ودفعاته، يتم احتساب النقاط له، والتي يمكن تحصيلها بعد فترة ثم تحويلها إلى مبالغ نقدية بالريال، ويتم التحويل من النقاط إلى الريالات السعودية على أساس أن كل 1000 نقطة يتم تحويلها إلى 4 ريال سعودي وهذه النقاط يمكن تحويلها كل شهر.

يمكن لجميع عملاء مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية استبدال نقاط الراجحي وتحويلها إلى أموال، ويتم ذلك إلكترونيًا من خلال بعض المتاجر في المملكة مثل كارفور ولايك كارد وكريم وغيرها من المتاجر المختلفة.. سنجيب على سؤال كيفية استبدال نقاط الراجحي وخطوات ذلك بالتفصيل في هذا المقال.

كيف أستبدل نقاط الراجحي؟

يمكن استبدال نقاط الراجحي بشكل إلكتروني من خلال رقم الجوال الخاص بالعميل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى أي متجر أو موقع خاص بشركاء المكافأة الموجودين في المملكة العربية السعودية.

التجول في هذه المتاجر وشراء المنتجات التي يرغب بها العميل.

بعد الانتهاء من عملية الشراء يتم إدخال رقم جوال العميل ويتم التحقق منه من خلال نظام pos.

بمجرد إتمام عملية التحقق يتم تحويل واستبدال نقاط الراجحي بشكل تلقائي إلى فلوس ويتم خصم قيمة المنتجات التي تم شرائها وهكذا تكون قد تمت عملية الاستبدال بنجاح.

استبدال نقاط الراجحي من خلال التطبيق

يتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من نقاط الراجحي وتحويلها إلى فلوس عن طريق تنزيل تطبيق الراجحي وسوف نوضح خطوات ذلك بالتفصيل فيما يلي:

في البداية يقوم العميل بتنزيل تطبيق الراجحي على الهاتف الخاص به ويدعم هذا التطبيق جميع أنواع الأجهزة سواء كانت أجهزة أندرويد أو أيفون.

تسجيل الدخول في التطبيق ثم إدخال كود التوثيق في الخانة المخصصة لذلك ويجب التنويه إلى ضرورة استخدام هذا الرقم سابقا في منصة أبشر.

تظهر العديد من الخيارات فيتم اختيار نقاط برنامج الراجحي.

الضغط على أيقونة استبدال النقاط.

يلزم على العميل في هذا الوقت تحديد القيمة الخاصة بالمنتجات التي يرغب في شرائها ثم الضغط على أيقونة أضف إلى السلة.

يحصل العميل على كود الاستبدال فيتوجه إلى أي فرع خاص بشركاء مصرف الراجحي وحينها يتم خصم قيمة المشتريات بشكل تلقائي وإتمام العملية بنجاح.

قيمة نقاط الراجحي في المتاجر

تم تحديد قيمة نقاط الراجحي بالريال السعودي في المتاجر الشريكة لشركة الراجحي للتسوق الإلكتروني وفق القيم التالية:

حوّل 12500 نقطة الراجحي إلى 50 ريال سعودي في كارفور.

استبدال 25000 نقطة الراجحي في جرير يساوي 100 ريال سعودي.

استبدال نقاط الراجحي في لازوردي، كل 12،500 نقطة تعادل 500 ريال سعودي.

حوّل 125000 نقطة الراجحي إلى 500 ريال سعودي في متجر TOS.

استبدال نقاط الراجحي في وياكم كل 75000 نقطة تساوي 300 ريال سعودي.

حوّل 12،500 نقطة الراجحي إلى مبلغ 50 ريال سعودي في متجر نانا.

كما يمكن استبدال نقاط الراجحي في هرفي كل 37،500 نقطة تعادل 150 ريال سعودي.

كما تستطيع تحويل 12،500 نقطة الراجحي إلى مبلغ 50 ريال سعودي لدى بنز كوكيز.

حوّل 75 ألف نقطة الراجحي إلى 500 ريال سعودي في متجر دخون للعطور.

استبدال نقاط الراجحي في شاورما كلاسيك كل 25000 نقطة تساوي 100 ريال سعودي.

وتستطيع تحويل 75 ألف نقطة الراجحي إلى 300 ريال سعودي في مخزن الفارابي الطبي.

استبدال نقاط الراجحي بعيادات بن رشد كل 75000 نقطة تعادل 300 ريال سعودي.

استبدال نقاط الراجحي في قصر السرايا كل 75000 نقطة تعادل 300 ريال سعودي.

حوّل 25 ألف نقطة الراجحي إلى 100 ريال سعودي في متجر بي ماسك.

استبدال نقاط الراجحي في الشايع مقابل ساعات كل 75000 نقطة تعادل 300 ريال سعودي.

تحويل 25 ألف نقطة الراجحي إلى 100 ريال سعودي في متجر كريم.

استبدال نقاط الراجحي في صيدلية زهرة الروضة كل 75000 نقطة تعادل 300 ريال سعودي.

نقل 28750 نقطة الراجحي إلى 115 ريال سعودي في متجر ياقوت.

كما يمكنك استبدال نقاط الراجحي في بودي ماسترز كل 125 ألف نقطة تعادل 500 ريال سعودي.

تحويل 25 ألف نقطة الراجحي إلى 100 ريال سعودي في متجر عجلان وإخوانه.

كما يمكن استبدال نقاط الراجحي لدى مجوهرات الكوهجي كل 125000 نقطة تعادل 500 ريال سعودي.

تحويل 25 ألف نقطة الراجحي إلى 100 ريال سعودي في شوكليت بار.