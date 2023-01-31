إعلان موعد نزول الضمان الاجتماعي 1444 في مصرف الراجحي السعودي

بالنسبة لأولئك الذين يتلقون معاشات الضمان الاجتماعي، عندما يتم دفع رواتبهم الشهرية أصبح الآن مشكلة رئيسية حيث يسهل الراجحي دفع معاشات تقاعدية آمنة وفي الوقت المناسب للمستفيدين حتى يتمكنوا من الاعتماد على نفس المبلغ الذي يتم توزيعه. في نفس اليوم من كل شهر أ مع حلول عام 1444 هـ يصرف معاش الضمان الاجتماعي إلى حساب المستحق. في مصرف الراجحي 7/10/1444 هـ يوافق الأول من فبراير.

وديعة الراجحي للضمان الاجتماعي

تقدم شركة الراجحي أجورًا مضمونة لعملائها كشكل من أشكال الضمان المالي. لضمان حصول المستفيدين المضمونين على رواتبهم، أطلق الراجحي مؤخرًا خدمة جديدة تتمثل في إرسال رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة على المنصة، والتي ستُعلم العملاء بدفع رواتبهم. الخدمة الجديدة متاحة خلال ساعات العمل العادية حتى يتمكن العملاء من الوصول إلى أقرب فرع بنك في الوقت المناسب لسحب الأموال.

موعد نزول الضمان الاجتماعي في مصرف الراجحي

أعلنت إدارة الموارد البشرية مؤخرًا عن تحسين أهلية الضمان الاجتماعي، ومع هذا التغيير يأتي تحديث هام جنبًا إلى جنب مع نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

كما أصدرت الوزارة بيانا بشأن نقل المستفيدين من النظام القديم إلى النظام الجديد. يعد هذا التغيير خطوة مهمة في ضمان حصول جميع متلقي الضمان الاجتماعي على الدعم المالي الذي يحتاجونه.

وشددت الوزارة على أهمية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي للمستفيدين بعد إعلانها المبدئي، وتم اختيار مصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي لتسهيل مدفوعات الضمان الاجتماعي وتوفير الإدارة والرقابة السليمة على توزيع المعاشات.

وساعات العمل الرسمية لمصرف الراجحي لهذه الخدمات هي بالضبط الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وسيقوم مصرف الراجحي بتقديم كافة الخدمات اللازمة لسداد المعاشات بنجاح بصفته المؤسسة المصرفية الرئيسية في البلد

اتخذ مصرف الراجحي جميع التدابير اللازمة لضمان أن خدماته آمنة وفعالة.

رقم الضمان المجاني