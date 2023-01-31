رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي سحب اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 حسب الرقم، حيث يتابع ملايين الأشخاص عبر مدن سوريا، كل ثلاثاء، قناة سوريا دراما لمتابعة البث المباشر لنتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2023، لحظة بلحظة، وسط حالة من الترقب الشديد على أمل الفوز باليانصيب.

يانصيب معرض دمشق الدولي

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي الاصدار رقم 53 للدوري التاسع والأربعون بتاريخ اليوم الثلاثاء 31 يناير 2022 الأرقام الرابحة في اليانصيب السوري حسب رقم البطاقة.

الأرقام الرابحة في نتائج اليانصيب معرض دمشق الدولي فور صدورها:

رابط نشرة نتائج اليانصيب: اضغط هنا

رابط النتائج من الموقع الرسمي برقم البطاقة: اضغط هنا

لعرض نشرة النتائج حسب السحب: اضغط هنا

طريقة معرفة أرقام اليانصيب الرابحة عبر الهاتف الجوال:

بإمكان مشتركي سيريتل وإم تي إن معرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي من خلال رسالة قصيرة من هاتفك النقال على الشكل التالي:

رقم بطاقة اليانصيب + مسافة خالية + الرقم المتسلسل للإصدار

ثم إرسالها على الرقم 1713 وتكلفة هذه الخدمة: 5 ل.س.

وبثت قناة سوريا دراما فعاليات يانصيب معرض دمشق الدولي السحب الدوري 2023.

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي الاصدار الدوري:

من المعروف أن نتائج قرعة القرعة لمعرض دمشق الدولي 2023 تتم بشفافية ومصداقية تامة أمام ملايين المشجعين في سوريا. كما يُذكر أن العديد من السوريين يشترون التذاكر عبر الموقع الرسمي لليانصيب، ثم يتم حفظ تلك البطاقات حتى إعلان نتائج اليانصيب في الوقت المناسب.