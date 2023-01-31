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بالاسم.. لينكات نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2023 رابط نتيجة الثانوية العامة

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نتائج التوجيهي التكميلي
نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2023

نتيجة التوجيهي التكميلية، المرتبطة عدديًا بنتيجة الثانوية العامة الأردنية، ينتظر طلاب المرحلة الثانوية الوقت لمعرفة هذه النتائج حيث من المرجح أن يكمل الطلاب في جميع أنحاء المملكة الأردنية الامتحان التكميلي في 16 يناير، ويتطلعون الآن إلى بحث كبير نتائج الامتحان، بينما يعد امتحان التوجيهي من أهم الامتحانات للطلاب الأردنيين، ومهم لمستقبلهم التعليمي والمهني. من المرجح أن تظهر النتائج في فبراير، وسيكون الطلاب متحمسين لسماع نتائجهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلنت أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الاختبارات في النصف الأول من شهر شباط من العام المقبل، حيث تجري الآن عملية التصحيح لطلبة التوجيهي في جميع مناطق البلاد، وبعد ذلك سيتم عقد مؤتمر صحفي. عقدت لإعلان النتائج رسميًا.

وتقدم عدد كبير من طلبة الثانوية العامة لامتحان التوجيهي الذي استمر قرابة ثلاثة أسابيع حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث يسعى الطلاب للحصول على أفضل الدرجات والنجاح. 18719 والفروع العلمية وأعدادها تصل إلى 24271. ويعكس الإعلان التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير تعليم عالي الجودة وتشجيع الطلاب على التخصص في مجال دراستهم، كما صرح وزير التربية والتعليم الدكتور مجد شويكة، "نسعى جاهدين لضمان أن نظامنا التعليمي يزود طلابنا بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للتميز في مجال خبرتهم ".

استخراج نتائج التوجيه التكميلي 2022-2023 - في الاردن

تعمل وزارة التربية والتعليم على نشر نتائج امتحان التوجيهي لجميع الطلاب في أسرع وقت ممكن حيث توفر خدمات إلكترونية لتلبية الطلب. يعد موقع الويب خطوة ضرورية لإدارة التعليم لتصبح منظمة رقمية أكثر فاعلية.

  • قم بالدخول لموقع نتائج الثانوية خلال الإنترنت https://moe.gov.jo/.
  • قم بالدخول إلى قسم الاستفسار عن التوجيهي التكميلي سنة 2022/2023.
  • يتم إدخال البيانات المهمة من الاسم الثلاثي للتلميذ ورقم مقعده.
  • أكتب رمز التحقق بشكل سليم في صندوقه.
  • أخيرًا قم بالضغط على زر الاستعلام.
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