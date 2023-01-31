رابط التقديم في وظائف المباحث العامة 1444 السعودية

نقدم لكم رابط تقديم المباحث العامة في المملكة العربية السعودية 1442 هـ للانضمام إلى وظائف المباحث العامة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. العديد من المزايا أبرزها المكانة الاجتماعية المرموقة، والاستقرار الوظيفي، والراتب المالي الثمين، بالإضافة إلى إمكانية التميز والترقية في حالة تقديم العمل بأفضل صورة واجتهاد مهني، ورغم كل المزايا السابقة إلا أنها الأفضل والميزة أن المواطن الذي يلتحق بمناصب الباحث المحقق سيقدم خدمة جليلة ومشرفة خدمة لأراضي الوطن السعودي الحبيب.

الاختصاصات المطلوبة في وظائف المباحث العامة وشروطه وطريقة تطبيقه 1444، يعتبر جهاز المخابرات العامة من أهم الجهات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي تعنى بالحفاظ على الأمن الداخلي ومتابعته. على الخلايا الفاسدة في المجتمع التي يمكن أن تسبب زعزعة الأمن العام في المملكة لذلك يرغب الكثير من الشباب في الالتحاق بإحدى وظائف التحقيق العام، وذلك للمشاركة في حماية أمن الدولة، وللحصول على وظيفة بها مكانة مرموقة ومتميزة في المجتمع. ولهذا السبب يبحث الشباب عن التخصصات المطلوبة في وظائف التحقيق العام، وشروط وطريقة تطبيق 1444 في وظائف التحقيق العام. وكانت المديرية العامة للمباحث قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للوظائف المختلفة، وفق الشروط والمعايير الخاصة بالتقدم للوظيفة.

شروط القبول في وظائف المباحث العامة 1444

قامت المديرية العامة للمباحث في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن مجموعة من شروط قبول المباحث العامة 1444 وهي:

يجب ان يزيد طول المتقدم عن 168 سم، ويجب ان أن يتناسب ذلك مع وزنه.

النجاح في اختبارات القبول كافة.

النجاح من قبل المتقدم في المقابلات الشخصية كافة.

يجب ان يكون المتقدم قد تحصل على معدل جيد في البكالوريوس أو الدبلوم.

يجب أن يكون المتقدم بالغ سنه من 17 إلى 30 عامًا.

يجب ان يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية.

توفر شهادة بحسن السير والسلوك والتي تفيد ايضا بحسن السمعة.

عدم تعين المتقدم بأي وظيفة عسكرية من ذي قبل.

يجب ان لا يكون المتقدم قد عمل موظف في احد المصالح الحكومية مسبقا.

عدم تواجد أي أحكام شرعية على المتقدم من ذي قبل.

يجب ان يتم مطابقة الشروط الطبية كافة.

في حال تواجد شهادة من الخارج فيجب ان يتم إرفاق معادلته وكذلك المصادقة عليه من وزارة التعليم.

ان لا يكون قد طرد من كلية عسكرية أو معهد من ذي قبل.

يجب ان يكون المتقدم قد ولد في داخل المملكة، وهن ا يمكن ان يتم استثناء الناشئ مع والدية خارج السعودية باثناء قضاهم مهام وطنية.

عدم حكم المتقدم بأي جريمة من الجرائم والاتصاف بالأمانة.

عدم زواج المتقدم من زوجة أجنبية.

رابط تقديم المباحث العامة 1444 ابشر

يمكن لكل الراغبين من المملكة العربية السعودية التسجيل في المباحث العامة وتوظيف أبشر عبر رابط تقديم المباحث العامة 1444 ابشر هنا ، والذي سيقدم لكم كافة الخيارات لإضافة البيانات التي تتطلبها عملية التسجيل في منصة ابشر الالكترونية، سيما ان هنالك مجموعة من الوظائف الشاغرة لدى منصة أبشر للتوظيف وهي ما يمكن التقديم لها بشكل إلكتروني كما في طريقة تقديم المباحث العامة 1444 ابشر المدرجة.

طريقة التسجيل في المباحث العامه 1444

للتسجيل والتقديم لدى المباحث العامة عبر منصة ابشر الكترونية يجب الاتباع لعدة خطوات هامة وهي:

زيارة بوابة أبشر من خلال رابط تقديم المباحث العامة 1444 ابشر المدرج.

الضغط على خيار الوظائف.

بعد ان يتم الدخول إلى الإعلان الخاص بالمباحث يجب ان يتم اضغط على خانة التقديم.

اضف كافة البيانات الشخصية.

قم باضافة المستندات التي تتطلبها المنصة للجهات المختصة.

يجب ان يتم الموافقة على كافة الموافقة على الشروط ويجب قراءة كافة ومعرفة الوثائق والمستندات.

في الخطوة الاخيرة يجب الضغط على خانة تقديم.

تخصصات المباحث العامه 1444

أعلنت مديرية المباحث العامة عن توفر شواغر للتخصصات التالية: