الاستعلام عن نزول الضمان المطور في حسابات المستفيدين لشهر فبراير 2023

يعد نظام التأمين الاجتماعي المتطور أحد أهم وأفضل برامج المساعدة في المملكة العربية السعودية، حيث يلتزم بتقديم مساعدة مالية كبيرة لجميع الفئات ذات الدخل المنخفض، علاوة على ذلك، تستبدل الحكومة السعودية هذه المساعدة كل شهر وتغطي جميع الخدمات بشكل مستمر. المواطنون والأشخاص المؤهلون الذين يحصلون على المساعدة، وهو يعمل تم تصميم البرنامج لتخفيف العبء المالي عنهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية التي يمر بها العالم.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم صرف دعم الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر، على أن يتم الصرف في مصرف الراجحي في تمام الساعة 10:00 صباحًا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 1 فبراير 2023، من بين أمور أخرى. أشياء. بالنظر إلى إمكانية قيام جميع البنوك السعودية بالدفع تدريجيًا على مدار اليوم، وتؤكد الوزارة أنه في حالة تأخر دعم السداد لأسباب مختلفة أهمها أن يكون يوم السداد إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية.، سيعتمد على عرض الوزارة المؤكد أو العرض المؤجل.

استفسر عن أهلية ضمان المطور

اذهب إلى وزارة الموارد البشرية.

ثم الضغط على أيقونة اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم تظهر قائمة جانبية يتم فيها تحديد الاستعلام عن معاش الضمان.

ثم بعد إضافة الهاتف يتم إدخال رقم الحالة المدنية ورقم التحقق.

راجع كافة المعلومات التي تم إدخالها في الحقول المتوفرة.

ثم اضغط مباشرة على كلمة “استفسار”.

في النهاية سيتم عرض جميع تفاصيل الإذن.

شروط أهلية ضمان المطور

للتسجيل في الضمان المطور والاستعلام عن الأهلية، يجب استيفاء الشروط التالية: