علامات الحمل المبكرة من أول أسبوع 10 علامات منبئة بالحمل

يبحث الكثير من السيدات عن علامات الحمل المبكرة والتي تدخل الكثير من البهجة والسرور على الأسرة، وننقل لكي سيدتي علامات تكون منبئة على الحمل من الأسابيع الأولى وتزف لكي الفرح بقدوم مولود جديد.

علامات الحمل المبكرة

1-إفرازات المهبل

في حين أن العديد من النساء يعانين من إفرازات مهبلية، إلا أنها لا ترتبط غالبًا بالحمل، لكن معظم الحوامل تكون لديهم الإفرازات عبارة عن مخاطًا لزجًا أو أبيض أو أصفر شاحبًا، وذلك في وقت مبكر في الأشهر الثلاثة الأولى وطوال فترة الحمل.

وفي الغالب ترتبط الإفرازات بالحمل نتيجة زيادة الهرمونات وتدفق الدم في المهبل، وتزداد الإفرازات أثناء الحمل لمنع الالتهابات حيث يلين عنق الرحم وجدران المهبل.

2-ارتفاع درجة حرارة الجسم

عند الاستيقاظ لأول مرة في الصباح بعد الإباضة، ترتفع درجة حرارة الجسم قليلًا، يبقى على هذا النحو حتى الدورة الشهرية التالية، ولكن إذا ظلت درجة الحرارة مرتفعة لأكثر من أسبوعين، فقد تكون علامة على الحمل.

3-الصداع وتقلصات تشبه الدورة الشهرية

التغيرات الهرمونية وحجم الدم أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى الصداع، وتعاني بعض النساء أيضًا من تقلصات تشبه الدورة الشهرية على جانبي أسفل البطن، هذا إلى جانب أنه يتسبب في زيادة الرغبة في التبول، لأن الرحم المتنامي يضغط على المثانة.

4-الدوار

من الشائع شعور المرأة بالدوار في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إذ يتسبب الحمل في انخفاض ضغط الدم وتوسع الأوعية الدموية.

ولكن يجب الانتباه جيدًا للأعراض، فيمكن أن تكون الدوخة الشديدة المصحوبة بالنزيف المهبلي وآلام البطن الشديدة علامة على الحمل خارج الرحم.

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5-الإمساك

قد يتسبب الحمل في الإمساك وذلك نتيجة للتغيرات الهرمونية، إذ يتباطأ الجهاز الهضمي أثناء الحمل، ويمنح هذا العناصر الغذائية وقتًا إضافيًا كافيًا لامتصاصها في مجرى الدم والوصول إلى الجنين.

وللتخلص من الإمساك أثناء الحمل يمكن إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي وشرب الكثير من السوائل، وممارسة الرياضة بانتظام.

6-وجود بقع دم

نحو 25 إلى 40% من النساء الحوامل ينزفن بشكل خفيف أو يلاحظن وجود بقع في وقت مبكر من الحمل، ويمكن أن يحدث النزيف الخفيف عندما تلتصق البويضة الملقحة ببطانة الرحم، ويُعرف هذا باسم نزيف الانغراس، وفي الغالب يكون شائعًا بعد نحو أسبوعين من الحمل.

يمكن أن يحدث النزيف أيضًا بسبب تهيج عنق الرحم أو الحمل خارج الرحم أو وجود تهديد بالإجهاض، ويجب التأكد من الحصول على المساعدة الطبية فورًا إذا كان النزيف الخفيف يزداد غزارة أو مصحوبًا بتشنجات شديدة أو آلام في الظهر.

7-أعراض شبيهة لنزلات البرد

يقلل الحمل من كفاءة جهاز المناعة، وهذا يعني أن الحوامل أكثر عرضة للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، كما أن البعض قد يعاني من أعراض تشبه أعراض البرد أو الإنفلونزا في وقت مبكر من الحمل.

8-حموضة المعدة

يتسبب الحمل في حدوث تغييرات هرمونية متعددة، فيؤثر على العديد من العمليات الحيوية، ويتضمن ذلك الصمام الموجود بين المعدة والمريء، وتصبح هذه المنطقة مسترخية أثناء الحمل، مما قد يتسبب في تسرب حمض المعدة إلى المريء، مما يتسبب في حرقة المعدة.

9-سوء المزاج

تتسبب التغيرات الهرمونية المفاجئة في سوء الحالة المزاجية، باستمرار، والرغبة في البكاء، وانخفاض الرغبة الجنسية.

10-الشعور بمذاق معدني

يمكن أن تؤدي زيادة هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون أثناء الحمل إلى تغيرات في حاسة التذوق لدى العديد من النساء الحوامل.

وهناك حالة تسمى عسر الهضم تجعل بعض النساء الحوامل يتذوقن المعدن، فقد تشعر المرأة وكأنها تقضم بعض العملات القديمة مع الطعام.