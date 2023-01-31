شغال: تردد قناة طيور الجنة 2023 Toyor Aljanah الجديد نايل سات أو عربسات

تردد قناة Toyor Aljanah 2023 طيور الجنة أو النايل سات أو عربسات. تعتبر قناة طيور الجنة أهم قناة للأطفال والرسوم المتحركة في الوطن العربي. يوفر محتوى ترفيهيًا مهمًا للأطفال، إلى جانب الأغاني التربوية والمضحكة.

بفضل نجاح قناة طيور الجنة لمؤسسها خالد المقداد التي طورها. بعد النجاح الكبير الذي حققته قناة بيبي باللغات العربية والإنجليزية والتركية، سعى مؤسسوها لإطلاق مسلسل آخر من القنوات تحت طيور الجنة، ومتوفر بجميع اللغات ليتمكن كل أطفال العالم من متابعته والاستفادة منه.

قناة طيور الجنة هي قناة متعددة القنوات تبث مجموعة متنوعة من البرامج بغرض التعليم وتربية الأطفال، وتتمتع بسمعة طيبة على المستوى الدولي.

ومن القنوات المستهدفة قناة طائر الجنة التي تبث برامج متنوعة منها البرامج الدينية والثقافية والترفيهية للترفيه والتسلية بعيدا عن الأسف. القناة حاصلة على أعلى التقييمات على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.

هو فلسطيني وفيه مقاطع ومشاركات كثيرة. ومن بين المبدعين براء العويد المولود في الكويت وهو أحد مطربي الأناشيد الدينية الملقب بأمير بلاد الشام. بقلم: الله المقداد ابن خالد المقداد الذي لعب العديد من الأدوار في الفيديوهات الموسيقية، جنى مقداد هي الابنة الثالثة لخالد مقداد في طيور الجنة، وحقق العرض نجاحًا كبيرًا.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

التردد 11258

معامل الترميز 27500

معامل التصحيح 5/6 أفقي.

الاستقطاب أفقي.

نبذة عن قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي ظهرت على القمر الصناعي نايل سات نظرا لما تقدمه من محتوى هادف وجذاب، حيث تهدف إلى تعليم الناشئة قواعد لغتهم العربية والأخلاقيات الإسلامية الموجودة في القرآن والتي يحث عليها الدين الإسلامي، بالإضافة إلى تعليمهم قواعد الرياضيات، وبالتالى فهي تسهم بدرجة كبيرة في تأهيل الأطفال لخوض غمار الحياة التعليمية.

تم افتتاح هذه القناة في الأردن ففي عام ٢٠٠٨ من قبل المالك لها خالد مقداد، وقام بإشراك جميع أبنائه في برامج وأغنيات القناة، ولذلك فهم يعدون من الأسس الرئيسية في نجاح القناة.

من أبرز أبناء خالد مقداد الذين لهم دور بارز في نجاح القناة الوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد وجنى مقداد، حيث قدم كل منهم العديد من الأغنيات والكليبات التي أذيعت على القناة، وحازت على إعجاب كثير من المشاهدين.

مميزات قناة طيور الجنة

تمتلك قناة طيور الجنة العديد من المميزات التي تجعلها من أفضل القنوات الموجودة في الوقت الحالي ومنها ما يلي:

تقدم القناة العديد من البرامج المفيدة والتي تساعد الأمهات والآباء على تربية الأبناء التربية السليمة بما يتناسب مع القيم والأخلاقيات من ناحية، ويتناسب أيضا مع العادات والتقاليد الإيجابية التي تربي عليها المجتمع الشرقي.

تحرص القناة على تقديم أفضل بث عبر القمر الصناعي، وكذلك تقديم أجود صورة للمشاهدين.

تعد قناة طيور الجنة أفضل قناة يمكن ترك الأطفال أمامها بكل حرية، وذلك لأنها تحرص على تعليم الأطفال وتربيتهم.

تبث القناة محتواها الهادف دون انقطاع طوال أربع وعشرين ساعة.

كما أن القناة تحرص على تقديم الكثير من الأناشيد التي تصاحبها التأثيرات الصوتية حتى تكون أكثر جذبا للأطفال.

برامج قناة طيور الجنة