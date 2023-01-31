رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عنها بالاسم ورقم الجلوس، من خلال عدة خطوات نراجعها في السطور التالية.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 مع الاسم ورقم الجلوس، وتظهر لهم على موقع مديريات التربية والتعليم، بعد اتباع عدة خطوات، وهي كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات 2023

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم هنا .

- النقر على أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية.

- تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

- ادخال رقم الجلوس والاسم.

- النقر على كلمة استعلام.

- الانتظار حتى تظهر النتائج أمامك.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

يشار إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أكد في تصريحات سابقة له إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام 2023 والتي ستكون الأسبوع المقبل، مؤكدا أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لن يكون مرتبطا بدفع الرسوم الدراسية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

خلال السطور التالية معكم توزيع درجات المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب بالصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية طبقا لوزارة التربية والتعليم وجاءت على النحو التالي.

إجمالي المجموع الكلي 280 درجة للفصلين الدراسي الأول والثاني بمعدل 140 درجة للترم الواحد، وهي كالتالي:

1- مادة اللغة العربية المجموع الكلي 80 موزعة 40 درجة على كل ترم.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة للترم الأول والثاني بمعدل 30 درجة لكل فصل دراسي.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، 20 درجة للفصل الدراسي

- مادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، بمجموع الكلي 60 درجة.