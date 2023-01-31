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عاجل.. "ظهرت الآن" رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023، زاد البحث على جوجل بشكل ملحوظ عن رابط نتيجة الفصل الأول ثانوي عام 2023، موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي، توزيع الدرجات لامتحانات الصف الأول الثانوي، وما إذا كان الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالدرجات أو التقديرات، وتراجع "الفجر" كافة التفاصيل.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة اجتياز الصف الأول ثانوي للامتحان الإلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 مع رقم مقعد الامتحان الإلكتروني من الموقع الرسمي..

تحسب المدارس درجات طلاب السنة الأولى الثانوية التي حصلوا عليها في الاختبارات الإلكترونية والمقالية.

وتستطيع معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 من فور اتاحتها خلال الرابط التالي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم: https://schg10.emis.gov.eg/

الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب.

-حدد الصف الدراسي المقيد به الطالب (الأول/ الثاني).

-إدخال رقم جلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط على زر الاستعلام للتعرف على نتيجة الطالب.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية توزيع درجات الصف الأول الثانوى 2023، وأشارت أن مجموع درجات الصف الأول الثانوي 280 درجة مقسمين على الفصلين الدراسيين، وكل ترم من 140 درجة، وجاء توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 كالآتي:

- مادة اللغة العربية 50 درجة، منقسمة إلى 34 أسئلة إلكترونية، 6 أسئلة ورقية، 5 اختبار الشهر، 2.5 إلتزام، 2.5 سلوك.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة، منقسمة إلى 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة، منقسمة إلى 20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقية، 3 اختبار الشهر، 1.5 إلتزام، 1.5 سلوك.

- مادة الرياضيات 40 درجة، منقسمة إلى 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك.

- مادة الكيمياء 20 درجة، مقسمة إلى 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

- مادة الفيزياء 20 درجة، مقسمة إلى 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

- مادة الأحياء 20 درجة، مقسمة إلى 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

- مادة التاريخ 20 درجة، مقسمة إلى 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

- مادة الجغرافيا 20 درجة، مقسمة إلى 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

- مادة الفلسفة 20 درجة، مقسمة إلى 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

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