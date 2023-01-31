أضط: تردد قناة كراميش الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

مع بداية العام الجديد 2023 ونهاية مارس من العام المقبل، من المتوقع ظهور ترددات جديدة على العديد من القنوات، خاصة على أقمار النايل سات. العديد من القنوات تغير ترددها في بداية كل عام. بما أن قنوات الأطفال هي الأكثر حاجة لكل أب أو أم، سنقدم لكم اليوم خطوة بخطوة طريقة لاستقبال تردد إحدى أهم قنوات الأطفال مؤخرًا، قناة كراميش.

لتتمكن من تحميل قناة كراميش واستقبال ترددها الجديد على قمر نايل سات كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى زر القائمة على الريموت والضغط عليه حتى تظهر القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال ثم الضغط على الخيار الأول "تثبيت"، اهتم بإضافة الترددات وتنزيل القنوات، وانقر فوق موافق. هناك أربعة خيارات، انقر فوق الخيار الأول "إعدادات الهوائي"، أدخل عمود القمر الصناعي مباشرةً، وحدد قمر نايل سات.

بعد اختيار القمر الصناعي لاستقبال تردد قناة كراميش 2023، انعطف يمينًا وتظهر إعدادات القمر الصناعي على النايل سات هنا. تأكد أولًا من وجود إشارة على جهاز الاستقبال، ثم تحقق من تردد الاستقبال ونظام الاستقبال، ثم انقر فوق تردد الخيار الأول، في هذا الوقت تفتح قائمة التردد على جهاز الاستقبال، وتظهر أربعة رموز، الأولى والثانية هي الأحمر، والثاني أزرق، والثالث أصفر، والرابع أخضر، لأن هذه الرموز تشير إلى إمكانية إضافتها وإيجادها وحذفها وتعديلها وفقًا لتناسق الألوان في جهاز التحكم عن بُعد.

تردد قناة كراميش الجديد 2023

وجاء تردد قناة كراميش الجديد 2023 على النايل سات كما يلي:

التردد: 11603 أو 11315 أو 11390.

معدل الترميز: أفقى.

الاستقطاب: 27500.

معامل الخطأ:3/4.

خطوات تنزيل تردد كراميش الجديد

يمكننا من قائمة الاعدادات القيام بالاتي وهو.