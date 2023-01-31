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بالرابط والخطوات.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول2023

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يبحث عدد كبير من الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 ستظهر في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظات مصر

أعلنت عدة محافظات عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023، بعد الانتهاء من التصحيح، ويمكن للطالب معرفة نتيجة الامتحان برقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لكل محافظة.

يقوم الطالب بإدخال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، والنقر على أيقونة "نتائج الشهادة الإعدادية"، واختيار المحافظة التي ينتمي إليها، وإدخال "رقم الجلوس والاسم "، ثم الضغط على كلمة الاستعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد

يمكن للطالب، الذي يرغب في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول بـ محافظة بور سعيد، الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للمحافظة من خلال هذا الرابط.

ويتم كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الشهادة الإعدادية، ثم يضغط على زر «Enter»، تظهر النتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة بورسعيد.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بـ شمال سيناء

خصصت محافظة شمال سيناء موقع إلكتروني لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 من خلال الدخول إلى هذا الرابط.

ويتم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة للطالب، ثم اختيار أيقونة «اضغط هنا».

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بـ القاهرة

يذكر أن يمكن لـ طلاب محافظة القاهرة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول بعد أن يتم الإعلان عن ظهورها عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للمحافظة من خلال هذا الرابط.

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة بالرقم القومي عن طريق المدرسة عقب ظهورها، أو بوابة محافظة القاهرة.

- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

- إدخال رقم الجلوس، ثم اضغط على أيقونة عرض النتيجة، وتظهر النتيجة حين ظهورها.

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