لينكات وشروط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكامل

يقدم موقع “بوابة الفجر” خطوات بطاقة الخدمة الشاملة للاستعلام عن نتائج الفحص البدني للمعاقين، والتي تعد من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية لأصحاب الهمم، مع نسبة بحث عالية، وقضايا أخرى.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التي حددتها وزارة الصحة في مصر وهي:

الدخول إلى موقع منصة المجالس الطبية المتخصصة “من هنا“.

النقر على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تعبئة بيانات المتقدم على السيارة.

اختيار مكتب الشئون الاجتماعية التابع له صاحب الطلب.

تحديد وسيلة الاستلام.

النقر على استعلام، وسوف تظهر نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة الصحة المصرية مجموعة من الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والمتمثلة في الآتي: