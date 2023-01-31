ads

لينكات وشروط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكامل

الفجر الفني
الاستعلام عن نتيجة
الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات

يقدم موقع “بوابة الفجر” خطوات بطاقة الخدمة الشاملة للاستعلام عن نتائج الفحص البدني للمعاقين، والتي تعد من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية لأصحاب الهمم، مع نسبة بحث عالية، وقضايا أخرى.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التي حددتها وزارة الصحة في مصر وهي:

  • الدخول إلى موقع  منصة المجالس الطبية المتخصصة “من هنا“.
  • النقر على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تعبئة  بيانات المتقدم على السيارة.
  • اختيار مكتب الشئون الاجتماعية التابع له صاحب الطلب.
  • تحديد وسيلة الاستلام.
  • النقر على استعلام، وسوف تظهر نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة الصحة المصرية مجموعة من الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والمتمثلة في الآتي:

  • الحضور إلى القومسيون الطبي في الوقت والموعد المحدد.
  • إحضار التقارير الطبيعة والإشاعات المطلوبة من قبل اللجنة.
  • تحديد موعد آخر لإجراء الكسف الطبي.
  • مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.
الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023 الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين نتيجة الكشف الطبي الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023 الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول علي معاش كرامه الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لمعاش كرامة بالرقم القومي نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023

الأكثر قراءة

مجانًا رابط دخول موقع ماي سيما MY CIMA الجديد لمتابعة المسلسلات والأفلام

عاجل.. "ظهرت الآن" رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

زميل رونالدو.. برشلونة يفكر في ضم مهاجم مانشستر يونايتد اليوم

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية

بالمجان.. تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي دون تقطيع

وفاة الداعية السعودية الدكتورة فاطمة عمر نصيف عن عمر يناهز الــ80 عامًا

مجانًا الآن دون تشفير.. تردد قنوات السعودية الرياضية SSC HD الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالمغرب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية