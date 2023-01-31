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شروط ورابط التسجيل والاستعلام في منحة البطالة بالجزائر من الألف إلى الياء

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منحة البطالة
منحة البطالة

إعانات البطالة في الجزائر معلن عنها في الصحف بمبالغ 1.3 مليار و3000 دينار جزائري لحين العثور على عمل.

تواصل الحكومة الجزائرية تقديم منح Anem الدراسية، والتي تعتبر من أهم المنح الدراسية المقدمة للمواطنين، وخاصة الشباب. يبحث العديد من الجزائريين المهتمين بالمتابعة عبر الإنترنت، وخاصة طلاب الجامعات وحاملي الشهادات.

الهدف من تقديم المنح الدراسية للشباب الجزائري في إطار البرنامج الوطني الأول هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ونقص فرص العمل للعديد من الخريجين في مختلف المجالات.

شروط منحة البطالة بالجزائر

  • يجب أن يكون المستفيد حاصل على الجنسية الجزائرية.
  • يجب أن يكون المستفيد من منحة Anem أن يكون مقيم في الجزائر بوقت التسجيل.
  • يجب أن عُمر الشخص المسجل ما بين 19 و40 عاما وقت التسجيل.
  • – يجب أن يكون المستفيد مُسجلا كطالب للمرة الأولى لدى الوكالة الجزائرية الوطنية للتشغيل، منذ ما لايقل عن 6 أشهر.
  • يجب أن لا يكون لدى المتسفيد أيّ دخل ثابت.
  • يجب أن يقوم المستفيد من منحة البطالة بتبرير الوضع بشأن الخدمة الوطنية.
  • في وقت التسجيل بمنحة البطالة، يجب أن لايكون المستفيد مسجلا في مؤسسة جامعية أو في أحد برامج التدريب المهني.
  • في حال كان المتقدم أو المستفيد متزوج، يجب اثبات أن لديه أيّ دخل ثابت.
  • التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله.
  • الاستجابة لاستدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • يجب على المستفيد من المنحة، عدم رفض عرضين متتاليين للعمل.

أنت غير مؤهل للحصول على المنحة إذا كنت

  • إذا كنت لاتزال تدرس في الجامعة
  • إذا كنت لاتزال تدرس في المعهد
  • إذا كنت لاتزال تدرس في التدريب
  • إذا كان لديك بطاقة مسجل في الغرفة الوطنية للزراعة.
  • إذا كان لديك بطاقة حرفي
  • إذا كان لديك بطاقة شريك له دخل.
  • إذا كان لديك بطاقة وضع غير قانوني
  • إذا كان لديك بطاقة سجل تجاري
  • إذا كنت استقلت من عملك في الفترة السابقة القريبة،
  • في حال حصلت على دعم من الدولة على شكل قرض تمويلي.
  • في حال كنت غير مؤهل للعمل فلا يمكنك الحصول على المنحة.

مزايا منحة البطالة

إعانات بطالة بقيمة 1.33 مليار دينار جزائري تُدفع مباشرة للمستفيد حتى يجد وظيفة، حيث وبعد العثور على عمل تتوقف إعانات البطالة.

كما يدفع المعهد الوطني الجزائري للتأمين ضد البطالة إعانات بطالة شهرية ويضمن الحماية الاجتماعية والصحية.

موقع التسجيل في منحة البطالة

  • إنّ موعد التسجيل يكون بداية من 25 فبراير (25 فيفري) وذلك عبر الموقع الالكتروني “منحة البطالة”.
  • قم من خلال الموقع الإلكتروني لموقع المنحة باستخرج استدعاء التقديم “من هنا".
  • سيتم بعد ذلك حجز موعد مع ملحقة وكالة التشغيل في الاقليم الذي تسكن فيه
  • سيتم في الموعد المناسب التحقق من وضعيتك كعاطل عن العمل.
  • بعد التسجيل وحجز الموعد يقدم طالب المنحة 3 وثائق لمستشار التشغيل وهي كما سنذكر في النقطة التالية.
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