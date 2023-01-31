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مجلس الذهب العالمي: الاستثمار بالذهب فى مصر يقفز 83% بعد انخفاض الجنيه

الاقتصاد
الاستثمار بالذهب
الاستثمار بالذهب

 قال مجلس الذهب العالمي، إن الاستثمار على الذهب فى مصر ارتفع خلال الربع الرابع من 2022 بنسبة 83%  على أساس سنوي؛ ليصل إلى 4.4 طن.

 

وأشار المجلس إلى أن هذا الارتفاع في حجم الاستثمار يعود إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في أكتوبر بعد التوصل إلى اتفاق صندوق  النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

 

 وكان البنك المركزي أعلن في أكتوبر الماضي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 26 جنيها عقب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن الالتزام بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار.

 

وأوضح التقرير أن انخفاض الجنيه شجع الطلب على الملاذ الآمن  للتحوط من التضخم، ما أدى إلى تضاعف الطلب في الربع الرابع أكثر من الضعف على أساس سنوي.

 

وارتفع الطلب السنوي على الذهب  في عام 2022  حسب التقرير بنسبة 18٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 4.741 طنًا - وهو أعلى  مستوي منذ 2011، حيث جاء هذا الارتفاع   نتيجة لزيادة  شرائه من قبل البنوك المركزية وارتفاع حجم الاستثمار به.

 

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