"125-HCWW "تطبيق إلكتروني لخدمات الصرف الصحي والمياه..تعرف على كيفية تحميله واستخدامه

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الاسكان تطبيقا للتسهيل على العملاء، حيث أصبح الان يمكنهم متبعة استهلاكهم، ومعرفة قيمة فواتيرهم وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب إلكترونيًا فى أى وقت.

وكشف الشركة عن أن تطبيق (HCWW 125) والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد ويعد أحد أهم التطبيقات التي التى يمكن من خلالها بجان ما سبق، التواصل مع خدمة العملا وإرسال الشكاوى والمقترحات إلى الشركة.

وياتي التطبيق الجديد في ظل جهود الدولة نحو التحول الالكتروني، وتقديم كافة خدمات الحكومة للمواطنين الكترونيا للتسهيل عليهم وقد حصل على المركز الأول فى جائزة مصر للتميز الحكومى فى الابتكار والإبداع، حيث أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، لتطوير وميكنة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين.

كيف يمكن تحميل وتشغيل تطبيق 125:

يتم تحميل التطبيق من عن طريق البلاي استور، و ios، حيث يتم في كتابة البحث HCWW 125) ويتم تحميله مباشرة على الهاتف وادخال كافة البيانات حول المستخدم والمشترك في الخدمة حتي يستفيد من الخدما إلى يقدمها التطبيق.

ويقدم تطبيق 125 تحت اشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على العديد من المميزات التى تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق وبين الشركة القابضة وكافة شركات المياه والصرف الصحى فى محافظات الجمهورية.

وويمكن التطبيق المستخدمين من استقابل اشعارات لهم لتنبيهيهم بخصوص مواعيد قطع مياه، مشاركة معلومة، اضافة اخبار عن الشركة أو اى اخبار متعلقة بالمياه واصلاحاتها وتحديثها من الدولة. بالاضافة لوجود شاشة معلوماتية، والتى من خلالها ترسل الشركة معلومات عن كيفية ترشيد استهلاك المياه وطرق حفظها.

يستطيع المواطن من خلال التطبيق ارسال شكواه واقتراحه إلى الشركة عن اى محافظة أو منطقة.

من خلال خدمة (ارسل اقتراحك) أو (بلغ شكوتك) تستطيع ان ترسل ما تريد كتابته والصورة التى تريدها من خلال هاتفك أو كاميرا الهاتف لتصل للشركة ويتم التعامل معاها وحلها خلال اسرع وقت ممكن.

ما هي الخدمات إلى يوفرها تطبيق HCWW 125)

ويتيح التطبيق للمستخدم عدة مزايا، أهمها: