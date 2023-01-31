يتطلع العديد من محبي الدراما والسينما إلى متابعة الحلقة 115 من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما والتشويق في ظل معارك الحرب والصراعات التاريخية، خلال إقامة المسلسل. الإمبراطورية العثمانية، والتي تم تتبعها عبر الأجزاء الثلاثة الماضية وانتهت بالحلقة 98.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع

ستعرض القنوات التركية المتخصصة، مساء الأربعاء، أحداث الحلقة 115 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع على شاشتها لجميع المشاهدين في تركيا والدول الأجنبية، خاصة وأن المسلسل حقق شهرة واسعة وكبيرة خلال السنوات الماضية في جميع دول العالم، حيث أصبحت الآن على عرش أكثر المسلسلات مشاهدة. والمتابعة.

تبث قناة ATV التركية مسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع الحلقة 4 مترجمة الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 115 تفاصيل حصرية

أوضح الإعلان الثاني من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 115 العديد من التفاصيل المهمة التي سوف تشهدها الحلقة المُقبلة والتي ينتظرها عشاق المسلسل، خاصة بعد تصاعد وتيرة أحداثه بشكل كبير وتزايد الصراعات من حول عثمان وظهور المغول في الصورة مرة أخرى، ولكن هذه المرة بشكل مختلف تمامًا مع قائد قوي وهو نايمان الذي وصفه جلالي رجل أسمهان في قونيا بأنه أشرس وأذكى قائد مغولي، وأنه يختلف كليًا في طريقة تفكيره عن القادة السابقين لذلك من المُتوقع أن نُشاهد أحداث نارية خلال الحلقات المُقبلة.

وضح من الإعلان أن وضع أروهان يسوء بعد تسميمه حيث بدأ السم بالفعل ينتشر في كل أجزاء جسده لدرجة أنه أصبح غير قادر على الحركة، وقد اتضح ذلك من حمل عثمان له وإخراجه من الخيمة ثم ربطه حتى لا يقع وقوله له أنه لا يجب أن يظل في الظلام داخل الخيمة وعليه أن يرى نور النهار لأن السادة لا يليق بهم الظلام، كما ظهرت والدته السيدة مالهون وهي تقوم بتمريضه وبدا على وجهه علامات القلق الشديد نتيجة تدهور حالته الصحية.

تردد قناة الصعايدة الناقلة للمسلسل

التردد الخاص بالقناة:11177

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة مصر ام الدنيا