مصلحة الضرائب تنظم لقاء للتجار المشاركين في المرحلة التجريبية لبرنامج التحفيز (فاتورتك حمايتك وجايزتك)

قال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن وزير المالية يتابع عن كثب تنفيذ مشروعات تطوير المصلحة بشكل مستمر، لافتًا إلى أن منظومة تحفيز المواطنين برنامج (فاتورتك حمايتك وجايزتك) هو أحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها والذي يُعد الأول من نوعه في جعل المواطن شريكًا أساسيًا لإنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب، مضيفا أن برنامج " فاتورتك حمايتك وجايزتك " يعبر عن ثقافة مختلفة وفكر جديد للإدارة الضريبية تهدف إلى حث وتحفيز المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي فى إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، والانتقال إلى المنظومات الإلكترونية، وإستكمالًا للمشروعات الرقمية في ضوء تطوير مصلحة الضرائب المصرية، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأشار المهندس " ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستفادة من خبرات التجار المشاركين طواعية في برنامج التحفيز(فاتورتك حمايتك وجايزتك)، وأيضا إعادة شرح آليات التطبيق بصورة مبسطة والإجابة على جميع استفساراتهم وكذلك توصيل رسالة وزير المالية للممولين المشاركين بالتشغيل التجريبي، مستهلا حديثه بأن رحلة تطوير مصلحة الضرائب بدأت منذ خمس سنوات وبالفعل بدأ المجتمع الضريبي يشعر بهذا التطوير تقريبا من ثلاث سنوات وذلك من خلال إطلاق عدة منظومات ضريبية وهى الإقرارات المميكنة ومنظومة الأعمال الضريبية مرورا بمنظومة الفاتورة الالكترونية والإيصال الالكتروني وتعد كل منظومة استكمالا للأخرى.

وقال المهندس " ياسر تيمور " إن منظومة تحفيز المواطنين جاء استنادا للمادة رقم 74 من قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والتى تسمح لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء بإقرار نظام للحوافز في صورة تخفيضات أو قسائم شراء أو جوائز عينية أو نقدية تُمنح للمستهلك النهائى المشارك فى البرنامج، شريطة تقديم فاتورة ضريبية أو إيصال ضريبي إلكتروني صحيح، موضحًا أن برنامج التحفيز يضمن تحقيق الاستفادة الثلاثية لأطراف المعاملة، وهم المواطن والذي سيستفيد بقسائم شراء وهدايا عينية ونقدية قيمة تصل لمليون جنيه ويجوز أيضا منح المواطن أو المستهلك النهائى المشارك فى النظام نفس الحوافز حال إبلاغه المصلحة عن عدم إصدار البائع فاتورة ضريبية أو إيصال ضريبي صحيح.

وبالنسبة للتاجر أشار المهندس " ياسر تيمور" أنه سيستفيد من البرنامج برفع القدرة البيعية لمنتجاته الناتجة عن عمليات الشراء المتكررة مما يحرك عجلة الاقتصاد الوطنى بشكل كبير ليس هذا فحسب بل أيضا، سيتم وضع العلامة التجارية الخاصة به فى كافة الحملات الإعلانية التى تقوم بها مصلحة الضرائب، مضيفا أن المصلحة تُقدر مشاركة التجار طواعية مما يساعد فى رفع تصنيفهم الضريبى، وتحسين ملف المخاطر الخاص بهم،وكذلك تستفيد مصلحة الضرائب برؤيتها لعمليات البيع والشراء بين الأطراف بشكل لحظي، مما يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.

وقال الدكتور " السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية" إن منظومة تحفيز المواطنين برنامج" فاتورتك حمايتك وجايزتك " أتاح منح جوائز لتجار التجزئة ومؤدي الخدمات المشاركين في المنظومة،وكذلك منح الكاشير خصومات فورية نظير ترويجه للمنظومة، وفقًا لعدد المعاملات، مضيفا أنه يمكن للتاجر الانضمام كتاجر هدايا بالمنظومة، ويتم إتاحة ذلك وفقًا للشروط والأحكام، مشيرا إلى أن المولات التجارية الخمسة التى بدأت بها المرحلة التجريبية لتحفيز المواطنين (فاتورتك حمايتك وجايزتك) هم ( مول العرب، مول كايروفيستيفال، ومول مصر، ومول سيتى ستارز، ومول سيتي سنتر ألماظة)، لافتا إلى أن البرنامج فى هذه المرحلة يتضمن منح الخصومات الفورية بمجرد إرسال معاملة شراء المواطن من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة، موضحًا أنه لمعرفة المحلات المشاركة في التشغيل التجريبي للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية في " دليلك للتعامل مع منظومة تحفيز المواطنين " على الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards



وحضر اللقاء كل من الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور فايز الضباعنى رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، ومحمد عبد الحكيم رئيس اللجنة التنفيذية للتحفيز ومدير عام التوقيع الإلكتروني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، وشيرى سمير مدير مشروع تحفيز المواطنين، وممثلي تحالف شركة ديسكويرز وشركة برايم، وقاموا بالاستماع إلى أسئلة ممثلى (12) شركة من الممولين المشاركين بالتطبيق التجريبي، حول المنظومة وتمت الإجابة على كافة الاستفسارات، مع الأخذ فى الاعتبار مقترحاتهم وطلباتهم المتاح تنفيذها في المرحلة القادمة من تنفيذ وتطبيق المنظومة، وحضر اللقاء ممثلى عدد من الشركات المشاركين طواعية في المرحلة التجريبية لمنظومة تحفيز المواطنين برنامج(فاتورتك حمايتك وجايزتك) وهم شركة موباكو للملابس، الشركة القطرية الهندية لإنتاج الملابس(حجابي)، شركة الشايع مصر، شركة بى تك للتجارة والتوزيع، شركة أى بلس، شركة العربي للتجارة والصناعة، شركة زادنا، شركة أي فاشون للبصريات، شركة تاى شوب، شركة أوكسجين (ديجافو)، شركة بصريات تريدينج (هابى فيجين) وشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية.

ولمزيد من المعلومات يتم التواصل على الخط الساخن 16395 ، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.