مسلسل وبينا معاد الحلقة 23.. طاهر مصدوم وعلي ديلر وإيهاب في حضن والده

مشاهدة مسلسل وبينا معاد الحلقة 23 الجمهور في انتظار عرضه، بعد أن تصاعدت أحداث الحلقات الماضية مع تحسن علاقة حسن مع بنات زوجته نادية، في أحداث مسلسل وبينا معاد، وفيما يلي نرصد تفاصيل الحلقة الجديدة.

مشاهدة مسلسل وبينا معاد الحلقة 23

مشاهدة مسلسل "وبينا معاد" الحلقة 23 يمكن متابعته عبر احدى القنوات الفضائية التي تبث العمل وكذلك عبر احدى المنصات الرقمية، حيث يتوقع ان يشهد مسلسل "وبينا معاد" الحلقة 23. أحداث مثيرة للاهتمام.

استطاع مسلسل "وبينا معاد" حجز مكان بين متابعي الدراما والمسلسلات المصرية. تدور قصة المسلسل حول إطار الدراما العائلية بين عائلتين هما عائلة حسن (صبري فواز) وعائلة نادية (شيرين رضا). على موقع EgyBest الجديد، يمكننا التوقيع، My Sima، دون إعلانات أو فواصل، بجودة عالية.

تشهد أحداث مسلسل وبينا معاد الحلقة 23 صدمة طاهر عقب معرفته بخبر خطوبة حبيبته ندى من يوسف، كما تشهد أحداث مسلسل وبينا معاد الحلقة الثالثة والعشرون صدمة حسن في ابنه الكبير مراد.

مسلسل وبينا معاد الحلقة الثالثة والعشرون

مسلسل وبينا معاد الحلقة الثالثة والعشرون تبدأ بمشاجرة حسن مع ابنه الكبير مراد، عقب علمه بأن ابنه يبيع الدواء في الصيدلية للمدمنين من أجل كسب المال، وعلى جانب أخر تتعاطف هاجر مع طاهر بعد انفصاله عن ندى.