تفاصيل مسلسل الثمن الحلقة 19 وموعد المسلسل والقنوات الناقلة "شاهد"

يعتبر مسلسل الثمن من أحدث الأعمال الدرامية التي أطلقتها الدراما اللبنانية، حيث انتشر على نطاق واسع على محركات البحث الشهيرة في الأيام القليلة الماضية بسبب قصته المثيرة والفريدة من نوعها.

الملايين من المشاهدين يبحثون عن الحلقة الحادية والعشرون من المسلسل بحماس كبير، ونحن هنا الآن لنوفر لكم كل تفاصيل المسلسل من قصته وفريقه ومواعيد عرضه.

مشاهدة مسلسل الثمن الحلقة 19

المسلسل مقتبس من المسلسل التركي الشهير Binbir Gece، حيث تم عرضه عام 2006 م، وشارك فيه الممثل التركي الشهير خالد أرغينش في دور البطولة.

تدور أحداث الحلقة الـ21 مسلسل الثمن حول سارة التي تتقمص شخصية رزان جمال، حيث تتزوج زوجها رغم الرفض الشديد الذي واجهته من أهل زوجها، وتحديدًا والده.

تلد ابنها إبراهيم الذي يعاني من سرطان الدم وبحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية عاجلة، فتلجأ إلى أقاربها لتطلب منهم المبلغ اللازم للعملية، ثم يتعافى ابنها، لكنها تقع في الحب. مع مديرها في العمل زين.

مواعيد عرض مسلسل الثمن

يذاع المسلسل من الأحد حتى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بيروت، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية على قناة mbc1 وشاهد نت.

أبطال مسلسل الثمن

الفنان السوري باسل الخياط في دور زين

الفنانة رزان جمال في دور سارة المهندسة المعمارية.

الفنان نيقولا معوض في دور كرم صديق زين.

الفنانة سارة ابي كعنان في شخصية تيما.

الفنان رفيق علي احمد في دور ابراهيم مطر.

الفنان علي يونس والذي يجسد شخصية خالد.

المسلسل من إخراج المخرج الشاب فكرت قاضي.

اصبح مسلسل الثمن من اهم المسلسلات التي يتابعها الآلاف من المواطننين من كافة انحاء العالم، حيث جذبت احداثة المشوقة والمثيرة انتباه الكثير والكثير من محبي المسلسلات، هذا ويمكن متابعة حلقات المسلسل بشكل حصري من خلال منصة شاهد أو من هلال قناة ام بي سي.

باسل خياط يتمتع بكرزيما جعلته يجذب انتباه الملايين بل أنه هو سبب متابعة الجماهير للمسلسل، وبالرغم من أن الشخصية صعبة ومعقدة إلا أن باسل خياط يفاجئ الجمهور بقدرته على تقمص الأدوار الصعبة وجعل الجمهور يتعاطف معه، ويزيد من جمال المسلسل الأحداث المشوقة والمثيرة التي تجعل الجميع ينتظر عرض حلقة جديدة من مسلسل الثمن.

تم تصوير مسلسل الثمن في الكويت ويشارك في بطولة المسلسل باسل خياط، ورزان جمال، ونيقولا معوض، وقام بكتابة المسلسل السيد علي فريح وقام بالإخراج فكرت قاضي.