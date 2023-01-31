وزير الزراعة يبحث مع سفير البرازيل بالقاهرة سبل التعاون بين الجانبين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"أنطونيو دي اجيار" سفير دولة البرازيل بالقاهرة، تكثيف سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.



وأكد وزير الزراعة على قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين، فضلا عن مجالات التعاون المشترك والتي يأتي على رأسها المجال الزراعي، والأنشطة المرتبطة به.



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل زيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع بسمعة جيدة، وتم فتح أسواق جديدة بالخارج، خاصة من الموالح، والفراولة، والمانجو، وغيرها من المنتجات التي تقبل عليها العديد من الأسواق بمختلف دول العالم، لافتا إلى ان مصر لديها المعامل المرجعية المعتمدة والتي تساهم في تأكيد جودة الحاصلات الزراعية المصرية ومطابقتها للمواصفات.



ومن جانبه أعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء حيث إنه من المقترح أن يغادر البلاد في القريب العاجل ليكون سفيرًا لبلاده في إنجلترا إلا أنه كان سعيدًا بالعمل خلال الفترة الماضية في القاهرة حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البرازيل ومصر بنسبة ٢٠٪؜.

وأشار إلي التحديات المشتركة واتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين والعلاقات السياسية ولقاء الرئيس السيسي الأخير بالرئيس المنتخب لولا دا سيلفا في مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ ال cop27، وشدد على رغبة بلاده في تعميق التعاون الثنائي مع مصر واحياء مبادرة التعاون الاقتصادي مع البرازيل كدولة عضو في دول تجمع الميركسور بهدف رفع علاقات التعاون الثنائي إلى مستوي العلاقات الاستراتيجية.



ومن جانبه شدد القصير ايضا على امكانية التوسع في التعاون في مجال انتاج تقاوي واستنباط بذور الخضر ضمن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، والذي حققت مصر فيه خطوات هامة، في عدد من المحاصيل فضلًا عن تكثيف التعاون في مجال البحوث الزراعية وذلك لتفعيل اتفاق التعاون "امبرابا" والذي تم توقيعه مع وزارة الزراعة في مايو بالعام الماضي ٢٠٢٢، كما اشار إلى توسيع انشطة التعاون لتشمل التعاون في مجال زراعة قصب السكر بالشتل، والاستفادة من الخبرة البرازيليه في هذا المجال وذلك من خلال ايفاد خبراء من الجانب البرازيلى في ضوء قيام الدولة المصرية بانشاء محطات تعمل بالتكنولوجيات الحديثة لإنتاج شتلات قصب السكر في محافظة أسوان.

ومن جهته أكد السيد المستشار الزراعي الجديد المعين بالسفارة البرازيلية بالقاهرة إنه سيضع علي اجندته كل الموضوعات التي تم التطرق إليها ليتم التواصل مع المعنيين والمتابعة المستمرة للملفات التي تحظي بالاهتمام المشترك.



حضر اللقاء والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وسيزار تيليس المستشار الزراعي بالسفارة، ورافاييل ريفوسكو المستشار الزراعي الجديد بالسفارة،

