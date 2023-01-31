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مسلسل قيامة عثمان الحلقة 115 مترجم.. قصة عشق مشاهدة المؤسس عثمان بجودة hd

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المؤسس عثمان
المؤسس عثمان

الإعلان الثاني في مسلسل قيامة عثمان الحلقة 115 يشرح العديد من التفاصيل المهمة التي ستشهد في الحلقة القادمة التي ينتظرها محبو المسلسل خاصة بعد تصاعد وتيرة أحداثه بشكل كبير مع الصراع الدائر حول عثمان، ويظهر المغول مرة أخرى في الصورة، لكن هذه المرة مع قائد بطريقة مختلفة تمامًا. أذكى زعيم منغولي، وطريقة تفكيره مختلفة تمامًا عن القادة السابقين، لذلك نتوقع منا أن نرى أحداثًا نارية في الحلقات القادمة.

يتضح من الإعلان أن حالة أراهانت ساءت بعد تسممها، وأن السم بدأ ينتشر إلى جسده كله، حتى لا يستطيع الحركة، يسقط، ويطلب منه ألا يبقى في الظلام. في الخيمة، يجب أن يرى نور النهار، لأن الرجل المحترم لا يصلح للظلام، بسبب والدته السيدة. مالهون، الذي ظهر أثناء رعايته له، ظهرت عليه علامات قلق شديدة على وجهه بسبب تدهور صحته.

كما يظهر في إعلان قيامة عثمان 115، تتحدث السيدة بنجي إلى مالهون وبالا وتتحدث أمام ابنتها الشيشك عن خلافة عثمان، ومع تدهور الإمبراطورية سيتم تسليمها إلى علاء الدين أراهانت، وهو بالطبع سؤال خبيث وبالطبع زوجتي أوتمان سترد عليها بقسوة لأنه يبدو أن الزعيم المنغولي الذي أطلق على نفسه نيمان في الإعلان الأول سأل أسماء خان أمام حضور السادة يسأل أين هم زعيم. ترد أسمهان بأنها هنا فيوبخها الزعيم المغولي ويقول لها أعني عثمان يا امرأة.

أخيرًا، كما توقعنا من قبل، توشك حلقتان أو ثلاث حلقات من Frigga على الانتهاء، وفي هذا الإعلان، تمكنت Barra من القبض على Frigga، وظهرت بسيف حول رقبتها، وأخبرتها أن وقت الحساب قد حان أخيرًا. إذا جاء فهل ستتخلص منها حقًا، خاصة إذا لم يظهر حوله أحد، أم سترافقها للاستجواب القبلي، وكالعادة هربت في هذه الحالة.

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