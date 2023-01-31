وزير البترول يبحث مع السفير الأسترالي الجديد سبل تعزيز التعاون

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور أكسل وابنهورست السفير الأسترالى الجديد بالقاهرة حيث تم بحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك خاصة فى مجالات التعدين والغاز والطاقات الخضراء بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الثروة المعدنية فى مصر وتنامى دور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعى.



وخلال اللقاء استعرض الملا التطورات التى شهدها قطاع التعدين فى مصر خلال السنوات الاخيرة فى ضوء الاصلاحات التى تم تنفيذها بهذا القطاع لتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الاصلاحات التشريعية وتعديل النموذج المالى وغيرها من الاصلاحات التى ساعدت على جذب شركات عالمية ومصرية جديدة للإستثمار فى البحث عن الذهب والمعادن من خلال المزايدة العالمية الناجحة التى تم طرحها واجتذبت اكثر من 10 شركات تشارك باستثماراتها فى صناعة التعدين المصرية، وأكد الوزير على توافر مقومات الجذب الاستثمارى اللازمة لنجاح الانشطة التعدينية وفى مقدمتها البنية التحتية المتطورة والممتدة التى توسعت الدولة فى انشاؤها على مدار السنوات الاخيرة، مشيرًا فى هذا الاطار إلى المطارات والموانىء وشبكات الطرق المتميزة بالقرب من المناجم وتوافر مصادر الطاقة بالإضافة إلى الكوادر التعدينية المؤهلة التى تعد ركيزة اساسية فى نجاح الخطط والمشروعات.



ولفت الملا إلى أن تزايد مصداقية قطاع البترول لدى شركات البترول العالمية تعطى ثقة ودلالة ايجابية لدى شركات التعدين العالمية بأن القطاع يحترم تعاقداته مع شركائه الأجانب، معربًا عن وجود فرص كبيرة لتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال التعدين.



ومن جانبه أشاد السفير الأسترالى بتوالى تحقيق الاكتشافات الغازية فى مصر خلال السنوات الأخيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتنامى دور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعى ونجاحها فى تغطية جانب من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعى خاصة وأنها الدولة الوحيدة فى منطقة شرق المتوسط التى تمتلك محطات لإسالة وتصدير الغاز مما يعزز مكانتها الاقليمية فى صناعة الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجالات الغاز والتعدين والهيدروجين، وسعى الشركات الأسترالية للتعرف على الفرص الاستثمارية فى هذه المجالات فى مصر.



وشهد اللقاء استعراض مشاركة شركة بى إتش دى الأسترالية، والتى اندمجت مؤخرًا مع شركة وود سيد الإنجليزية، مع شركة شيفرون فى مناطق إمتيازها بالبحر المتوسط فى مصر.



ووجه الملا الدعوة للسفير الأسترالى للمشاركة فى النسخة القادمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2023 " والذى سيتم عقده منتصف الشهر القادم.

