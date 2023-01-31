أضبط: تردد قناة مصر ام الدنيا الجديد لعام 2023 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان
اكتسبت قناة مصر أم الدنيا شعبية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد بث الموسم الرابع من مسلسل قيامة عثمان. وأعلنت القناة أنها ستتوقف عن البث على التردد القديم وستبدأ في استخدام تردد آخر على النايل سات، كما أعلنت سبب الإيقاف مؤقتًا. في السابق عرضت على القناة مواعيد عرض المسلسلات التركية.
ويقوم الكثير من الناس على البحث عن تردد قناة مصر أم الدنيا، وتحرص هذه القناة الجديدة على بث أشهر المسلسلات سواء كانت مصر أو تركيا أو الهند، والعديد من البرامج التي شاهدها كثير من المشاهدين.
وبعد زيادة البحث عن تردد قناة مصر أم الدنيا، نرصد لكم تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التقرير حتى يتم تحميله على جهاز الاستقبال المنزلي، على النحو التالي:
تردد قناة مصر ام الدنيا 2023
- التردد: 12644.
- القطبية: افقي.
- معدل الترميز: 27500.
- تصويب الخطأ: تلقائي.
طريقة استقبال تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد
في الجدول أعلاه أظهرنا لك جميع البيانات التي تحتاجها لاستقبال ترددات قناة مصر أم الدنيا. يجب عليك الآن اتباع هذه الخطوات:
- الدخول على إعدادات جهاز الرسيفر من خلال الضغط على menu.
- ثم الدخول على التركيب Installation.
- سوف تظهر قائمة أخرى نختار منها التثبيت اليدوي Manual installation.
- كتابة تردد مصر أم الدنيا الجديد، الاستقطاب، معدل الترميز والتأكد من صحتهم.
- ثم الضغط على موافق OK لبدأ البحث.
- سوف يبحث الجهاز دقائق معدودة ثم تصل رسالة انتهاء البحث.
- بعد ذلك قم بالضغط على حفظ Save لحفظ القنوات الجديدة.