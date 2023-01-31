بالخطوات رابط التقديم في مسابقة الاوقاف 2023 عبر بوابة الوظائف الحكومية

يبحث آلاف المصريين حاليا عن وظائف وقفية 2023 أعلنت عنها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وطلب تعيين 1000 إمام و1000 عامل لأن الوزارة بحاجة إليهم في الفترة الحالية.

عملية التقديم لمسابقة الوقف للأئمة 2023 تشغل حاليا أذهان الآلاف من الشباب، لإمكانية التقدم لمسابقة وظائف الوقف 2023 للأئمة والعاملين، حيث يتطلب التسجيل عدة خطوات يجب توضيحها لكل فرد قبل ذلك استكمال عملية التسجيل.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن وظائف شاغرة لديها في وظيفة إمام وخطيب ومدرس مسجد بنظام التعاقد ويختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذًا لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، كذلك وظيفة عامل مسجد بنظام التعاقد ويختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضمانًا لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري، وحددت وزارة الأوقاف شروط للتقدم لـ مسابقة الأوقاف 2023 وهي كالأتي:

وظائف الأوقاف 2023

ويمكن للجميع التسجيل في وظائف الأوقاف 2023 للأئمة والعمال، عن طريق الرابط التالي من هنا

وتتضمن وظائف الأوقاف 2023 للأئمة والعمال، الشروط التالية، ونفصلها في هذا التقرير:

يمكن التسجيل والتقديم في مسابقة الأئمة 2023 والتي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، من خلال الرابط التالي من هنا



بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذًا لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم.

المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما

مستوى المؤهل: *مؤهل عال أزهري

شروط المؤهل: ***مؤهل عال أزهري وفقًا للمرفق

ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

التقدير: ألا يقل عن جيد

المستندات المطلوبة: * الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* إيصال الإيداع البنكي

*الموقف من الخدمة العسكرية

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين حسب الأحوال)

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/01/31

نهاية الإعلان: 2023/03/04

العدد المطلوب: 1000

بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونيًا عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتبارًا من 18/2/2023 حتى 4/3/2023



يشترط الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل

أما عن مسابقة الأوقاف للعمال 2023، فبيانها كالآتي:

يمكن للجميع التقديم والتسجيل في مسابقة الأوقاف للعمال 2023، عبر الرابط التالي من هنا

شروط التقدم لمسابقة العمال 2023

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف

المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة

الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضمانًا لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل

المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام

مستوى المؤهل: *مؤهل اقل من المتوسط

المؤهل: *مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية عامة

*مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية أزهرية

المستندات المطلوبة: * الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

*المؤهل الدراسي

* إيصال الإيداع البنكي

*الموقف من الخدمة العسكرية

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين حسب الأحوال)

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/01/31

نهاية الإعلان: 2023/03/30

العدد المطلوب: 1000

بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونيًا عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتبارًا من 15/3/2023 حتى 30/3/2023

يشترط الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.