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رابط الأستعلام عن موعد نزول معاش الضمان الأجتماعي المطور لشهر فبراير 2023 عبر sbis.hrsd

السعودية
بوابة الفجر

يتساءل الكثير من الناس عن موعد صدورالضمان الاجتماعي المطوَّر لشهر فبراير 2023، بعد أن بدأت الوزارة في إنهاء إعلان نتائج الأهلية والأهلية لهذه الدورة على دفعات وبشكل تدريجي للمتقدمين الذين اكتملت طلباتهم، بالإضافة إلى المستفيدين من المدفوعات الخاصة القادمة مع الضمان الاجتماعي، يتم صرف هذا الدعم للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة والاحتياجات اليومية لأنفسهم وأطفالهم.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2023

  • أكدت وزارة تنمية المجتمع والموارد البشرية ربط جميع المواعيد والمواعيد الخاصة ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي على عكس الأعمام في النظام الاجتماعي القديم، وحددت الوزارة اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي لإصدار الأهلية من الدفعة الجديدة
  • بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة مواعيد صرف الكفالات القديمة في بداية كل شهر ميلادي، إلا في حالة وجود عطلة رسمية في هذا اليوم، وبالتالي يتم تأخيرها أو تقديمها في اليوم.
  • سيتم تحويل معاش الضمان الاجتماعي إلى الحساب البنكي للمواطنين بداية من 1 فبراير 2023، الموافق الأربعاء

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي نفاذ

  • بعد إعلان الموارد البشرية عن إصدار استحقاق دفعة جديدة من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، أصبح من الممكن الاستفسار عن حالة الأهلية من خلال منصة الحماية الاجتماعية.
  • بعد ذلك يمكنك الضغط على بوابة الدخول الوطنية الموحدة من خلال الصفحة الرئيسية للضمان ومن ثم اتباع خطوات الاستعلام عن النظام.
  •  يُسمح للأشخاص الراغبين في تقديم أحقية الحصول على الضمان الاجتماعي أو إصدار نسخة منه بتقديمها إلى أي جهة يمكنها القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى منصة الضمان الاجتماعي من خلال الرابط البياني أعلاه.
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