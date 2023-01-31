رابط الأستعلام عن موعد نزول معاش الضمان الأجتماعي المطور لشهر فبراير 2023 عبر sbis.hrsd

يتساءل الكثير من الناس عن موعد صدورالضمان الاجتماعي المطوَّر لشهر فبراير 2023، بعد أن بدأت الوزارة في إنهاء إعلان نتائج الأهلية والأهلية لهذه الدورة على دفعات وبشكل تدريجي للمتقدمين الذين اكتملت طلباتهم، بالإضافة إلى المستفيدين من المدفوعات الخاصة القادمة مع الضمان الاجتماعي، يتم صرف هذا الدعم للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة والاحتياجات اليومية لأنفسهم وأطفالهم.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2023

أكدت وزارة تنمية المجتمع والموارد البشرية ربط جميع المواعيد والمواعيد الخاصة ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي على عكس الأعمام في النظام الاجتماعي القديم، وحددت الوزارة اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي لإصدار الأهلية من الدفعة الجديدة

بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة مواعيد صرف الكفالات القديمة في بداية كل شهر ميلادي، إلا في حالة وجود عطلة رسمية في هذا اليوم، وبالتالي يتم تأخيرها أو تقديمها في اليوم.

سيتم تحويل معاش الضمان الاجتماعي إلى الحساب البنكي للمواطنين بداية من 1 فبراير 2023، الموافق الأربعاء

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي نفاذ