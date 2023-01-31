رابط الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1444 عبر وزارة الزراعة السعودية وشروط وخطوات التسجيل

عند الاستفسار عن دعم الثروة الحيوانية بسبب تأخر وصول دعم الثروة الحيوانية، يبدأ المستفيدون من الدعم بالسؤال عن موعد وصول دعم الثروة الحيوانية وقيمة الدعم المستحق. حددت الوزارة موعد توزيع الدعم من اليوم الأول وحتى العاشر من التقويم الميلادي، ومن خلال موقع وزارة الزراعة يمكنك التحقق من حالة الدعم من خلال رقم الهوية وفهم حالة الطلب.

الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1444 عبر وزارة الزراعة السعودية

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الذين يستفيدون أو يتقدمون لدعم صغار مربي الماشية التحقق من حالة طلباتهم، وتواريخ الإعانات، وما إذا كانت طلباتهم مقبولة. سنشرح لك كيفية الاستعلام وهي:

الذهاب إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية .

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة خدمات الاستعلام.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة دعم مربي المواشي.

سيتم انتقالك لصفحة تسجيل الدخول قم بإدخال اسم المستخدم والسجل المدني والبيانات المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة استعلم.

ما هي شروط التسجيل في دعم مربي المواشي

لدى المملكة العربية السعودية العديد من المبادرات لتطوير المملكة ورؤيتها المستقبلية للاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية والحيوانية بحلول عام 2030. لذلك، تقدم الحكومة دعمًا للثروة الحيوانية لتحسين قطاع الثروة الحيوانية وهناك شروط للتقدم بطلب للحصول على الدعم، وهي:

أن يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية من أبوين سعوديين أو حاملى بطاقات التنقل.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية أثناء التقديم وطوال فترة الحصول على الدعم.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي خاص به ساري.

ألا يكون مسجون أو مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية أو موقف.

أن يكون من صغار مربي المواشي.

حصول المتقدم على البطاقة الصحية.

عدم الالتحاق المتقدم في وظيفة للقطاع الحكومي أو الخاص.

الالتزام بالشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.

تقديم طلب الدعم إلكتروني.

إرفاق طلب التقديم بالمستندات المطلوبة.

التسجيل في دعم المواشي

تقدم وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية برنامج دعم الثروة الحيوانية لمساعدة مربي الماشية وحماية الثروة الحيوانية من خلال التسجيل في:

الدخول إلى بوابة وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية اختيار الاستعلام.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة دعم الثروة الحيوانية.

النقر على تسجيل الدخول.

إدخال بيانات التسجيل المطلوبة.

ثم الضغط على تسجيل.

ما هو موعد نزول دعم مربي المواشي

تستفيد آلاف الأسر السعودية من دعم مربي الماشية الذين يتلقون قيمة الدعم المستحق للمشروع من خلال دفعات شهرية لهم. حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مواعيد صرف دعم الثروة الحيوانية، ابتداء من اليوم الأول وحتى العاشر من كل تقويم ميلادي. حدد ما إذا كان تاريخ الدفع متوافقًا مع العطلة القانونية، قبل يوم واحد أو بعد يوم واحد.

تحديث بيانات دعم المواشي

يؤكد برنامج دعم الثروة الحيوانية أنه يجب على المتقدمين تحديث بيانات دعم الثروة الحيوانية، إذا تغيرت البيانات، عن طريق: