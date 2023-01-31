لينك الاستعلام عن دعم مربي المواشي في السعودية.. وشروط التسجيل

يرغب العديد من المستفيدين من دعم الثروة الحيوانية في معرفة خطوات البحث عن دعم الثروة الحيوانية حيث يوفر برنامج دعم الثروة الحيوانية الدعم الأساسي لصغار المزارعين مما يساهم في نمو القطاع الزراعي في المملكة. يوفر البرنامج أرقام دعم الثروة الحيوانية لتسهيل التواصل مع المواطنين والإجابة على جميع استفساراتهم.

تسجيل دعم المواشي

يمكن للمواطنين التسجيل للحصول على إعانات الثروة الحيوانية باتباع الخطوات التالية:

أولًا الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالضغط هنـــــــــــــا .

. ثانيًا النقر فوق أيقونة الدخول ثم تسجيل الدخول بالموقع عن طريق إدخال البيانات اللازمة للتسجيل والتي من بينها الاسم كاملًا ورقم السجل ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ثم اضغط علي دخول.

ثالثًا قراءة الأحكام والشروط التي تتعلق ببرنامج دعم صغار مربي الماشية.

ثم اضغط علي طلب الدعم المواشي.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الحساب البنكي في المكان المعد لذلك.

في النهاية قم بالنقر فوق إرسال.

كم مبلغ إعانة مربي الماشية

يناقش العديد من المزارعين في المملكة حجم الدعم لمربي الماشية في المملكة العربية السعودية حيث تتراوح مبالغ الدعم المعتمدة من الوزارة من 5000 ريال سعودي إلى 40.000 ريال سعودي وتوضح الوزارة مبلغ الدعم لكل حيوان على النحو التالي:

8 ريال سعودي قيمة الدعم المقدم لكل رأس غنم أو ماعز.

40 ريال سعودي لكل رأس من الإبل.

وتبلغ قيمة الدعم المقدم لكل رأس من الأبقار 60 ريال سعودي.

رقم دعم المواشي

يمكن للمستفيدين إرسال جميع الاستفسارات عن طريق الاتصال ببرنامج دعم الثروة الحيوانية من خلال رقم دعم الثروة الحيوانية. الرقم 19930 وخدمة العملاء هي المسؤولة عن الإجابة على أسئلة المواطنين. يوفر البرنامج عدة طرق أخرى للتواصل بين المواطنين وهي كالآتي:

الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج دعم المواشي.

خدمة صوت المواطن.

الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة على تويتر وانستقرام.

شروط التسجيل بدعم مربي الماشية

يمكن لجميع المواطنين التسجيل في نظام دعم الثروة الحيوانية، ولكن بعد استيفاء شروط تسجيل مربي المواشي، تكون الشروط على النحو التالي: