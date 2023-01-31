ads

شغال: منصة مدرستي آخر تحديث لاضافة تحضيري تثبيت يدوي جديد للأيفون والأندرويد

عربي ودولي
منصة مدرستي آخر تحديث
منصة مدرستي آخر تحديث

تعد إضافة تحديثات تمهيدية جديدة مثبتة يدويًا على أنظمة iPhone وAndroid إحدى الإضافات الرائعة لأجهزة المعلمين لمساعدتهم على تفسير وفهم الدروس المختلفة، فهي عبارة عن منصة تعمل جنبًا إلى جنب مع منصة مدرستي لإفادة الطلاب والعملية التعليمية بأكملها. نشرح أكثر من خلال محتوى هذا المقال تابعنا.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تنزيل منصة Preparatory Madrasati بالانتقال إلى موقع Google Play الإلكتروني وتنزيل التطبيق Preparatory على هاتفك الذكي ثم اتباع الخطوات اللازمة لضمان تنزيل البرنامج المساعد Preparatory على الجهاز.

اخر تحديث لاضافة تحضيري تثبيت يدوي جديد

هناك أكثر من طريقة لإضافة تثبيت يدوي مسبقًا لآخر تحديث على سطح المكتب أو جهاز iPhone وiPad، بما في ذلك ما يلي:

  • حذف الأداة من جوجل كروم ثم الدخول على جوجل كروم أو تيليجرام ويب.
  • إضافة رابط درايف عبر تنزيله على الديسك توب.
  • الذهاب للإعدادات الخاصة بالإضافة لتحميل إضافة تحضري ثم فك الحزمة الخاصة بها والقيام بعملية التحديث اللازمة.

تحضيري لجهاز الأيفون والأيباد

لإضافة أداة التحضير على جهاز iOS iPhone أو iPad، اتبع الإرشادات أدناه:

  • التوجه إلى آب ستور وكتابة كلمة تحضيري.
  • استعراض التطبيق المطلوب ثم الضغط عليه والقيام بعملية التحديث.
  • الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالجهاز والمرور بالخطوات الخاصة بالتحميل خطوة بخطوة لإضافة الأداة المطلوبة بالشكل الصحيح.
  • للاستفادة من أداة تحضيري على أجهزة الأندرويد يتم اتباع الخطوات الخاصة بتحميل الإضافة المطلوبة خطوة بخطوة.

آخر تحديث لأداة تحضيري متصفح سفاري

يمكنك تحديث أداة الإعدادية الخاصة بي على Safari بالخطوات التالية:

  • يجب أولًا تحديث نظام الأيباد أو الأيفون الخاص بالمستخدم وذلك من خلال الدخول على أيقونة الإعدادات.
  • تحديد اختيار عام ثم النقر على أمر تحديث البرامج من الخيارات الموجودة بإعدادات الجهاز.
  • الضغط على أمر تحميل ويليه أمر التثبيت.
  • يجب التحقق من وجود اتصال قوي بشبكة الانترنت للقيام بهذه العملية.
منصة مدرستي شرح منصة مدرستي مدرستي التسجيل في منصة مدرستي رابط منصة مدرستي منصة مدرستي تبرمج منصة مدرستي للطالب مسابقة منصة مدرستي منصة مدرستي توكلنا منصة مدرستي الرسمية منصة مدرستي ولي الامر منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول منصة مدرستي تسجيل جديد منصة مدرستي انشاء حساب منصة مدرستي رابط منصة مدرستي الجديد منصة مدرستي تعليم عن بعد منصة مدرستي تسجيل الدخول منصة مدرستي وزارة التعليم رابط منصة مدرستي التعليمية

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

عاجل.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية وقفزة في سعر البانيه

عاجل.. كشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المشاركة في مونديال الأندية

عاجل.. إبراهيم فايق يرد بقوة على إهانات مرتضي منصور في حق والدته المتوفية

عاجل.. تسريب تشكيل الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالمغرب

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى كأس العالم للأندية من البيت

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية