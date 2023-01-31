شغال: منصة مدرستي آخر تحديث لاضافة تحضيري تثبيت يدوي جديد للأيفون والأندرويد

تعد إضافة تحديثات تمهيدية جديدة مثبتة يدويًا على أنظمة iPhone وAndroid إحدى الإضافات الرائعة لأجهزة المعلمين لمساعدتهم على تفسير وفهم الدروس المختلفة، فهي عبارة عن منصة تعمل جنبًا إلى جنب مع منصة مدرستي لإفادة الطلاب والعملية التعليمية بأكملها. نشرح أكثر من خلال محتوى هذا المقال تابعنا.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تنزيل منصة Preparatory Madrasati بالانتقال إلى موقع Google Play الإلكتروني وتنزيل التطبيق Preparatory على هاتفك الذكي ثم اتباع الخطوات اللازمة لضمان تنزيل البرنامج المساعد Preparatory على الجهاز.

اخر تحديث لاضافة تحضيري تثبيت يدوي جديد

هناك أكثر من طريقة لإضافة تثبيت يدوي مسبقًا لآخر تحديث على سطح المكتب أو جهاز iPhone وiPad، بما في ذلك ما يلي:

حذف الأداة من جوجل كروم ثم الدخول على جوجل كروم أو تيليجرام ويب.

إضافة رابط درايف عبر تنزيله على الديسك توب.

الذهاب للإعدادات الخاصة بالإضافة لتحميل إضافة تحضري ثم فك الحزمة الخاصة بها والقيام بعملية التحديث اللازمة.

تحضيري لجهاز الأيفون والأيباد

لإضافة أداة التحضير على جهاز iOS iPhone أو iPad، اتبع الإرشادات أدناه:

التوجه إلى آب ستور وكتابة كلمة تحضيري.

استعراض التطبيق المطلوب ثم الضغط عليه والقيام بعملية التحديث.

الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالجهاز والمرور بالخطوات الخاصة بالتحميل خطوة بخطوة لإضافة الأداة المطلوبة بالشكل الصحيح.

للاستفادة من أداة تحضيري على أجهزة الأندرويد يتم اتباع الخطوات الخاصة بتحميل الإضافة المطلوبة خطوة بخطوة.

آخر تحديث لأداة تحضيري متصفح سفاري

يمكنك تحديث أداة الإعدادية الخاصة بي على Safari بالخطوات التالية: