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استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة والقاهرة

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد لنتائج الشهادة الإعدادية 2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في جميع المحافظات.

أصبحت نتيجة الشهادة الإعدادية في الساعات الحالية مطلبًا أساسيًا للطلاب وازداد البحث عنها، حيث من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح تسير بشكل طبيعي، وأنه من المقرر أن تتم الموافقة على نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلانها رسميًا في أوائل فبراير 2023، بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل عشرات الطلاب. يتم رصد الشهادة الإعدادية 2023.

الاستعلام والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة والجيزة، وجاءت كالتالي: https://www.egyxam.com/NategaStage

- يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة أو الجيزة وفقًا للمحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- اختيار عرض النتيجة، وستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية مباشرة.

كما سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المدارس عل

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