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عاجل.. تعليم جدة تودِع مكافآت وإعانات ديسمبر 2022 في حسابات الطلاب والطالبات السعوديين

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تعليم جدة
تعليم جدة

أودعت إدارة "تعليم جدة" أكثر من سبعة ملايين وثمانمائة ألف ريال، في حسابات الطلاب والطالبات، مكافآت وإعانات عن شهر ديسمبر 2022.

وأوضحت الإدارة أن المبلغ يشمل "مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبدل النائي، وبدل الاغتراب، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، والتربية الخاصة".

من جهة أخرى، قال مدير تعليم جدة د. نايف الزارع: إن جائزة «صناعيي المستقبل» التي تم إطلاقها مؤخرا تضم ثلاث فئات «مبدع ومكتشف وسفير»، وتصل قيمة الجوائز إلى 100 ألف ريال

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