هيئة النقل السعودية تحدد ساعات القيادة المسموح بها.. وفترات الراحة لسائقي الحافلات

أعلنت هيئة النقل العام عن تحديد أوقات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل المخصصة، وتأجير الحافلات والتوجيه، والنقل الدولي.

حددت السلطات أوقات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة، بغض النظر عن عدد الحافلات المصرح بقيادتها، والتي سيتم تنفيذها في 10 شوال 1444 هـ، الموافق 30 أبريل 2023 م. يهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق البرية وتوفير بيئة مرورية جيدة للسائقين في المملكة العربية السعودية، لضمان تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقالت إن مدة القيادة اليومية كانت تسع ساعات كحد أقصى في فترة 24 ساعة، ويمكن تمديدها إلى 10 ساعات كحد أقصى مرتين في الأسبوع.

وفي جانب تخفيف العبء على السائقين، فقد حددت الهيئة ساعات الراحة بـ45 دقيقة لكل 4.5 ساعة قيادة، و11 ساعة لكل 24 ساعة من القيادة.

وحددت الهيئة فترات الراحة الأسبوعية بـ45 ساعة راحة متصلة بحد أقصى 6 أيام عمل.

وشددت على أهمية التزام السائقين بقواعد وضوابط ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، وكذلك أهمية التزام المنشآت المرخصة بمزاولة أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي بمتابعة سائقيها ومدى التزامهم بذلك؛ لضمان الوصول إلى نموذج مثالي لتقديم الخدمات يرتقي لتطلعات المستفيدين ويحفز استخدام وسائل النقل العام.