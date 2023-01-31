ads

هيئة النقل السعودية تحدد ساعات القيادة المسموح بها.. وفترات الراحة لسائقي الحافلات

عربي ودولي
هيئة النقل السعودية
هيئة النقل السعودية

أعلنت هيئة النقل العام عن تحديد أوقات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل المخصصة، وتأجير الحافلات والتوجيه، والنقل الدولي.

حددت السلطات أوقات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة، بغض النظر عن عدد الحافلات المصرح بقيادتها، والتي سيتم تنفيذها في 10 شوال 1444 هـ، الموافق 30 أبريل 2023 م. يهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق البرية وتوفير بيئة مرورية جيدة للسائقين في المملكة العربية السعودية، لضمان تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقالت إن مدة القيادة اليومية كانت تسع ساعات كحد أقصى في فترة 24 ساعة، ويمكن تمديدها إلى 10 ساعات كحد أقصى مرتين في الأسبوع.

وفي جانب تخفيف العبء على السائقين، فقد حددت الهيئة ساعات الراحة بـ45 دقيقة لكل 4.5 ساعة قيادة، و11 ساعة لكل 24 ساعة من القيادة.

وحددت الهيئة فترات الراحة الأسبوعية بـ45 ساعة راحة متصلة بحد أقصى 6 أيام عمل.

وشددت على أهمية التزام السائقين بقواعد وضوابط ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، وكذلك أهمية التزام المنشآت المرخصة بمزاولة أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي بمتابعة سائقيها ومدى التزامهم بذلك؛ لضمان الوصول إلى نموذج مثالي لتقديم الخدمات يرتقي لتطلعات المستفيدين ويحفز استخدام وسائل النقل العام.

رخصة القيادة القيادة القيادة في المانيا كيفية القيادة قيادة عالم القيادة والسيارت رخصة القيادة في المانيا معا لتعلم القيادة في هولندا القيادة للمبتدئين تعليم القيادة تعلم القيادة في هولندا الراوي لتعليم القيادة تعليم القيادة السيارة الراوي لتعلم القيادة في هولندا مدرسة تعليم القيادة تعلم قيادة السيارة قيادة السيارة الاوتوماتيك قوانين القيادة في هولندا تعليم قيادة السيارة الاوتوماتيك درس القيادة تعلم القيادة

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

عاجل.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية وقفزة في سعر البانيه

عاجل.. كشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المشاركة في مونديال الأندية

عاجل.. إبراهيم فايق يرد بقوة على إهانات مرتضي منصور في حق والدته المتوفية

عاجل.. تسريب تشكيل الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالمغرب

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى كأس العالم للأندية من البيت

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية