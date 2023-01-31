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رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. جميع المحافظات

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يعد رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب الإعلان عن نتائج الفصل الأول في المحافظات المختلفة، حيث سيتم الإعلان عن كل محافظة على حدة على موقعها الرسمي بعد الانتهاء من تصحيح المواد ومراقبة الدرجات.

رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس 

والمحافظات على مستوى الجمهورية تعلن رابط الموقع الخاص بنتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بعد موافقة المحافظ على النتيجة وهي الخطوة الاخيرة قبل استكمال الجميع أعمال التصحيح والمراقبة وموافقة كل محافظ على النتيجة كما تعرف وزارة التربية والتعليم من خلال مركز معلومات الوزارة من خلال هذا الرابط هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس 

تعلن مديريات التربية والتعليم من خلال مواقعها الرسمية عن الرابط الخاص بموقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس حيث إن جميع المديريات قد استكملت اعمال التصحيح في المواد ويتم متابعة المراجعات والدرجات. وكان عدد من المحافظات قد أعلن بالفعل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مثل محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

ومن المنتظر الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظات الغربية والمنوفية والشرقية والإسكندرية وبني سويف والدقهلية ومطروح وباقي المحافظات. 

 

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