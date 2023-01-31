ads

"ظبطها حالًا".. تردد قناة المغربية الرياضية 2023 الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 تردد قناة المغربية الرياضية الجديد علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، تقديم مباريات كأس العالم للأندية 2023، تلك البطولة النارية التي تبدأ في الأول من فبراير وتستمر حتى 11 من نفس الشهر بمشاركة عدد كبير من الفرق الكبرى وعلى رأسها النادي الأهلي الذي يفتتح هذه البطولة. عندما يواجه نظيره أوكلاند سيتي، في إحدى المباريات أنه لا يقبل القسمة على الاثنين، حيث يريد كل منهما الفوز والعمل للوصول إلى الدور التالي.

قناة tnt المغربية الرياضية

القناة المغربية الرياضية هي من القنوات التي تبث المباريات الهامة والقوية سواء في البطولات الدولية أو المحلية، والقناة لا تعتمد على ذلك فقط، بل تقدم عددًا كبيرًا من الأخبار الرياضية الشيقة، وستعمل القناة على تقدم محتواها بجودة عالية مع صورة فوق HD، بالإضافة إلى وجود نقاء في تجهيزاتها الصوتية، تعمل القناة على توفير استوديو تحليلي متميز قبل ساعة واحدة فقط من بدء المباراة، تعرض فيه نقاط القوة ونقاط ضعف كل فريق، جنبًا إلى جنب مع تشكيلتهم.

 

تردد قناة tnt المغربية الرياضية الارضية 2023

تردد قناة المغربية الرياضية 2023 عرب سات:

  • التردد: 11157.
  • معامل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطا: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية 2023:

  • التردد: 12683.
  • معامل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة المغربية الرياضية هوتبيرد:

  • التردد: 10872.
  • معامل الاستقطااب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطا: 3/4.
قنوات tnt المغربية الارضية تردد قناة الرياضية المغربية tnt على eutelsat 21 قناة الرياضية tnt الارضية المغربية التقاط قنوات tnt المغربية تردد قناة الرياضية المغربية قنوات tnt المغربية تشغيل قنوات tnt المغربية بدون لاقط طريقة تشغيل قنوات tnt تردد قناة الرياضية المغربية tnt تردد قناة المغربية الرياضية 3 tnt تردد قناة الرياضية الأرضية المغربية تردد قناة رياضية الأرضية tnt على قمر eutelsat 21 القنوات المغربية tnt

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

عاجل.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية وقفزة في سعر البانيه

عاجل.. كشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المشاركة في مونديال الأندية

عاجل.. إبراهيم فايق يرد بقوة على إهانات مرتضي منصور في حق والدته المتوفية

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى كأس العالم للأندية من البيت

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية

عاجل.. تسريب تشكيل الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالمغرب