"ظبطها حالًا".. تردد قناة المغربية الرياضية 2023 الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم

تردد قناة المغربية الرياضية الجديد علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، تقديم مباريات كأس العالم للأندية 2023، تلك البطولة النارية التي تبدأ في الأول من فبراير وتستمر حتى 11 من نفس الشهر بمشاركة عدد كبير من الفرق الكبرى وعلى رأسها النادي الأهلي الذي يفتتح هذه البطولة. عندما يواجه نظيره أوكلاند سيتي، في إحدى المباريات أنه لا يقبل القسمة على الاثنين، حيث يريد كل منهما الفوز والعمل للوصول إلى الدور التالي.

قناة tnt المغربية الرياضية

القناة المغربية الرياضية هي من القنوات التي تبث المباريات الهامة والقوية سواء في البطولات الدولية أو المحلية، والقناة لا تعتمد على ذلك فقط، بل تقدم عددًا كبيرًا من الأخبار الرياضية الشيقة، وستعمل القناة على تقدم محتواها بجودة عالية مع صورة فوق HD، بالإضافة إلى وجود نقاء في تجهيزاتها الصوتية، تعمل القناة على توفير استوديو تحليلي متميز قبل ساعة واحدة فقط من بدء المباراة، تعرض فيه نقاط القوة ونقاط ضعف كل فريق، جنبًا إلى جنب مع تشكيلتهم.

تردد قناة tnt المغربية الرياضية الارضية 2023

تردد قناة المغربية الرياضية 2023 عرب سات:

التردد: 11157.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية 2023:

التردد: 12683.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة المغربية الرياضية هوتبيرد: