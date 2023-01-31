أضبط: تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية TNT 2023 لمشاهدة مباريات كاس العالم للأندية

يهتم الكثير من المشجعين حاليا بتردد القناة الرياضية المغربية الأرضية الجديدة على جميع الأقمار الصناعية، حيث اعتاد البعض على مشاهدة بعض مباريات المنتخب المغربي بجودة عالية وصوت نقي جدا على هذه القناة التي تبثها. مباريات 24 مرة في اليوم ساعات دون انقطاع. أو انقطع الخدمة وهذه القناة ستبذل قصارى جهدها لبث مباريات كأس العالم للأندية من 1 فبراير 2023 إلى 11 من نفس الشهر وسنبذل قصارى جهدنا لتوفير التردد أسفل مقالاتها تابعونا.

تبث القناة الرياضية المغربية عدد كبير من الأحداث الهامة والقوية بصوت نقي عالي الجودة، وتبث القناة عددًا كبيرًا من الأحداث الدولية مثل دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال إفريقيا، ودوري أبطال آسيا، وكذلك أحداث محلية أخرى مثل الدوري المغربي والدوري القطري والدوري السعودي، وخلال هذه الفترة سنبذل قصارى جهدنا لتوفير التردد الخاص بنا لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية.

تردد قناة الرياضية المغربية الارضية TNT 2023

التردد: 11157

القمر الصناعي: النايل سات

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الرياضية المغربية tnt على عرب سات

تردد القناة: 12683

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة tnt الرياضية هوت بيرد