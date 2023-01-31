لأول مرة.. إنتاج عجيبة للبترول من الغاز يرتفع لـ 64 مليون قدم مكعب غاز يوميا

كشف المهندس ثروت الجندى رئيس شركة عجيبة للبترول، خلال الجمعية العامة للشركة، عن أن استراتيجيتها الهادفة إلى تعظيم إنتاجها من الغاز الطبيعى حققت نتائج مهمة خلال العام المالى الحالى بوصول إنتاج الغاز إلى 64 مليون قدم مكعب غاز يوميًا لأول مرة منذ تأسيس الشركة وذلك بعد تنفيذ مشروعات ناجحة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بالمنطقة لاستيعاب الزيادة في الإنتاج.

وقال إن الاستثمارات المخططة في موازنة 2023/2024 تبلغ حوالى 618.4 مليون دولار، وتهدف إلى إنتاج نحو 32 ألف برميل زيت خام يوميًا و80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وأوضح أن عجيبة تعمل على خطة طموح لزيادة إنتاجها من الغاز إلى 100 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك من خلال استغلال الطاقات المتاحة بتسهيلات حقل الأبيض بالصحراء الغربية.

وتنفذ الشركة عدة مشروعات حيوية في مقدمتها مشروع محطة غاز مليحة (المرحلة الثانية) وذلك بالتعاون مع شركة بتروجت لإنشاء شبكة تجميع ومحطة معالجة للغـاز سعة 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ومد خط أنابيب بطـول 130 كم للربط مع تسهيلات خالدة.

ولفت رئيس الشركة إلى أن الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالى الحالي 2022/2023 تبلغ قيمتها حوالى 619 مليون دولار مقارنة بنحو 553 مليون دولار نتيجة للزيادة في الأنشطة التنموية والاستكشافية حيث تم خلال النصف الأول من العام حفر 20 بئرًا جديدًا للمساهمة في دعم معدلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركة عجيبة عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023 والموازنة المقترحة للعام المالى 2023/2024.