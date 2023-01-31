القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023.. اعرف موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي وتردد قناة مفتوحة

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023 ومباراة الأهلي وأوكلاند سيتي هي العبارات التي يبحث عنها ملايين مشجعي كرة القدم حول العالم، حيث تنطلق مونديال الأندية غدا الأربعاء 1 فبراير والأهلي سيلعب المباراة الافتتاحية ضد أوكلاند سيتي في الجولة الأولى.

يعتبر النادي الأهلي النادي الأكثر مشاركة في المونديال بإجمالي 7 مشاركات والثامنة غدًا، وسنقدم لكم القنوات التالية التي تبث كأس العالم للأندية 2023، بالإضافة إلى موعد مباراة الاهلي ضد اوكلاند سيتي وجميع الخطوات الرسمية للحصول على بث مباشر لمباريات الاهلي سواء من خلال ترددات القنوات التي تأكل حقوق البث أو من خلال التطبيقات الالكترونية التعاقد مع هذه القنوات.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

يستضيف ملعب مولاي عبد الله بالرباط، العاصمة المغربية، المباراة الافتتاحية بين الأهلي وأوكلاند سيتي، غدا الأربعاء 1 فبراير، ضمن الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

كما يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والقدس، طرابس، الخرطوم، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، اليمن، والساعة الحادية عشر بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

أما القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023، أعلنت مجموعة القنوات الرياضية السعودية SSC عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قناتها ssc sports 1 المشفرة، لذا يمكن للجماهير الاشتراك في القنوات، ثم تسجيل تردد قناة ssc sports 1 التالي للحصول على بث مباشر مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي وكافة مباريات البطولة.

تردد قناة ssc sports 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6

وبما أن بطولة كأس العالم للأندية مقامة على الأراضي المغربية، فيحق للتلفزيون المغربي نقل كافة مباريات كأس العالم للاندية على الإرسال الهوائي والأرضي للجماهير داخل المغرب، لذا سنقدم لكم تردد القناة المغربية الرياضية TNR للحصول على بث مباشر مباريات كأس العالم للأندية.

تردد القناة المغربية الرياضية TNR القمر الصناعي: عرب سات التردد:12383 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 4/3

يتيح تطبيق شاهد نت بث مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي مباشرة في كأس العالم للأندية 2023، حيث يمكن مشاهدة القنوات الرياضية السعودية SSC عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق شاهد نت.

كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق على هاتفك الذكي، ثم الاشتراك في الحزمة لمشاهدة قنوات SSC الرياضية السعودية لكأس العالم للأندية 2023، وبعد ذلك ستتمكن من البث المباشر لجميع مباريات البطولة.

تشكيل الأهلي وأوكلاند سيتي المتوقع قبل مباراة الغد

وصل لاعبو النادي الأهلي دولة المغرب مساء السبت الماضي، كما كام مارسيل كلور ببدء التدريبات الاستعدادية لمواجهة قبل مواجهة أولاند سيتي، ونقدم لكم عبر السطور التالية تشكيل الأهلي وأوكلاند سيتي المتوقع قبل مباراة الغد.

تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - خالد عبد الفتاح الوسط أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد عبد القادر الهجوم محمد شريف - محمود كهربا تشكيل أوكلاند سيتي ضد الأهلي المركز اللاعبون حراسة المرمى كونور تراسي الدفاع أدم ميتشيل - سامويل براذرتون - تاكويا ايواتا - جوردن فايل الوسط كامرون هويسون - جيرارد جاريجا - ديلان مانيكوم - جوزيف لي الهجوم الهجوم: ريان دي فريس - ويليام جيليون

حكم مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وعن حكم مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 بالمباراة الافتتاحية، لم يتم إعلانه حتى هذه اللحظة، وسوف نوفيكم بالتفاصيل فور الإعلان من قبل الفيفا.

وتجدر الإشاراة إلى أن الفيفا احتفى بالنادي الأهلي، لأنه النادي الأكثر تتويجا على منصات كأس العالم للأندية بمجموع 3 برونزيات، كما يعتبر النادي الأكثر مشاركة في العالم بالبطولة برصيد مشاركات حتى الآن، والمشاركة الثامنة ستنطلق غدًا.