تردد قناة SSC الرياضية السعودية على جميع الأقمار لمشاهدة مبارايات كأس العالم للأندية مجانا

نقدم لكم عبر موقع الفجر تردد قناة SSC الرياضية السعودية الرياضية الجديدة على جميع الأقمار الصناعية الماقل لبطولة كأس العالم للأندية 2023، تلك القناة التي تقدم عدد كبير من المباريات الدولية بصوت وصورة واضحين، وتعمل قناة SSC Sport على تقديم Club World. الكأس، والعديد من محبي ومشجعي جولة الساحرة يبحثون من خلال محرك البحث العالمي، جوجل، تردد قناة SSC Sport، لمتابعة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، والتي ومن المقرر عقده في المغرب ابتداء من يوم الأربعاء 3 فبراير حتى 11 من نفس الشهر.

قناة SSC Sport نايل سات الرياضية السعودية HD

تبث القناة السعودية الرياضية مبارياتها بجودة عالية بصورة فوق HD، بالإضافة إلى وجود نقاء في تجهيزاتها الصوتية. لا تعتمد القناة على نقل مباريات كرة القدم فقط، بل تقدم أيضًا عددًا كبيرًا من الرياضات الأخرى مثل كرة السلة وكرة اليد والتنس وغيرها، فهي من أفضل القنوات التي نجحت في كسب شعبية كبيرة من الجماهير منذ ذلك الحين قدم مباريات الدوري السعودي الممتاز.

تردد قناة ssc نايل سات السعودية الرياضية hd الجديد 2023

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر نايل سات

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12523.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر عرب سات

– القمر: عرب سات.

– التردد: 12418.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وسيشارك في النسخة المقبلة لمونديال الأندية كل من الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، الهلال السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي، فى الأول من فبراير، على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني للبطولة، على أن يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع الهلال السعودي، في الدور ذاته.