القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى كأس العالم للأندية من البيت

تستحوذ القنوات التي تبث مباراة الأهلي ونيوزيلندا أوكلاند سيتي على اهتمام الملايين من جماهير الأهلي قبل انطلاق المارد الأحمر في مونديال الأندية الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

موعد مباراة الأهلي ونيوزيلندا سيتي أوكلاند

ويلتقي الأهلي مع أوكلاند في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء الموافق 1/2/2023 بتوقيت القاهرة، ويلعب أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي مرانه التدريبي النهائي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل بملعب تطوان بالمغرب، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي نيوزيلندا بطل أوقيانوسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وأوكلاند سيتي

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة المغربية الرياضية

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد:12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، أمس الاثنين، في إنهاء مارسيل كوهلر، مدرب الفريق، التدريبات الرئيسية للفريق في وقت مبكر، حيث أمطرت بغزارة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل بملعب تطوان بالمغرب.

وقلص المدير الفني عدد الحصص التدريبية الجماعية للفريق، وذلك لضمان سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة. وأكمل اللاعبون جزء من التدريبات داخل غرف تبديل الملابس والصالة الرياضية الملحقة بملعب المباراة.